Condenado por robar ropa en As Termas y fugarse de la Policía

El juzgado de Instrucción número 2 impuso una multa de 240 euros a un joven que robó varias prendas de ropa en un establecimiento del centro comercial As Termas y se dio a la fuga, pero fue localizado por la Policía Nacional en la Avenida da Coruña.

Tal y como se recoge en la sentencia, el acusado entró en una tienda del centro comercial y cogió varias prendas, en concreto dos pantalones, dos sudaderas y tres camisetas, prendas valoradas en un total de 123 euros. El joven, de 28 años de edad, cruzó la línea de caja sin abonar los artículos y fue interceptado por los vigilantes de seguridad del centro comercial, que dieron aviso a la Policía Nacional.

Sin embargo, en un momento dado, el chico lanzó al suelo parte de las prendas sustraídas y comenzó a correr, logrando darse a la fuga con algunos artículos. El ladrón finalmente fue alcanzado en la Avenida da Coruña. El ministerio fiscal acusó al joven de un delito leve de hurto y el juez le impuso una multa de 40 días con cuota diaria de seis euros, lo que suma un total de 240 euros.

Tras conocer la sentencia condenatoria, el abogado de la defensa presentó un recurso ante la Audiencia Provincial solicitando la nulidad del fallo, ya que el acusado no estuvo presente en la vista y no pudo ofrecer su versión de los hechos. Sin embargo, el tribunal concluye que el chico "fue citado correctamente y no alegó la existencia de algún impedimento para la comparecencia al juicio". Con este argumento, la Audiencia confirma la condena impuesta por el juzgado de Instrucción.