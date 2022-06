Condenado por publicar en una red social una foto de su exnovia desnuda

Publicó en una red social una fotografía de su expareja desnuda –tumbada sobre la cama y tapada únicamente con un cojín– y acabó rindiendo cuentas ante la Justicia. El hombre, con iniciales R.J.M.H.O., fue acusado de un delito de amenazas y otro de revelación de secretos, por los que la Fiscalía de Lugo solicitaba inicialmente un total de tres años de cárcel. Sin embargo, el acusado se confesó culpable ante la jueza del Penal número 1 de Lugo y las partes llegaron a un acuerdo para rebajar la pena a 3.120 euros de multa.

Según los argumentos del ministerio fiscal –reconocidos por el acusado–, la pareja mantuvo una relación sentimental entre los meses de marzo y septiembre de 2019. En ese periodo, concretamente en el mes de agosto, el hombre discutió con su pareja en el domicilio de esta, ubicado en la capital lucense, y comenzó a gritarle. Además, el hombre la insulto varias veces, le dijo que era una prostituta y amenazó con matar a sus hijas y enviar fotos de ella desnuda a sus amigos.

En el transcurso de este altercado, el hombre le dijo además que iba a recorrer la ciudad en taxi gritando que si alguien quería "una puta gratis" podían ir a buscarla a ella a su domicilio. Igualmente, le dijo que tenía amigos muy influyentes y que le iba a arruinar la vida, "todo esto dando fuertes golpes con la maleta que hacía y deshacía sin parar", hasta que un vecino llamó a la puerta al escuchar los gritos.

En esa ocasión, la víctima no denunció los hechos por miedo a que el acusado cumpliera sus amenazas. De hecho, la mujer no se atrevió a romper su relación sentimental de forma brusca porque, cuando le decía que no quería seguir con él, el hombre le volvía a gritar y la amenazaba con publicar en las redes sociales las fotos íntimas que tenía de ella, diciéndole que se las enviaría a su familia y a sus amigos.

Finalmente, el acusado tuvo que regresar a su domicilio, en las Islas Canarias, y estuvo hospitalizado, por lo que la víctima "dejó que la relación se diluyese en el tiempo" y en octubre de 2019 ya no tenía ningún contacto con él.

La mujer borró todos los mensajes de su expareja y lo bloqueó en las redes sociales, pero el hombre volvió a ponerse en contacto con ella a través de tres nuevos perfiles de Facebook y la amenazó de nuevo con hacer públicas informaciones sobre ella "de carácter sensible" sin su consentimiento. Según explicó el ministerio público, el acusado repitió estas amenazas hasta mayo de 2020, no solo por internet, sino también a través del teléfono móvil.

El 8 de mayo de 2020, la mujer entró en Facebook y comprobó que el acusado había publicado dos fotografías suyas en uno de sus perfiles. Una de las fotos era la que utilizaba la mujer en su perfil de esa misma red social, mientras que, en la otra, aparecía ella tumbada en la cama, "desnuda y tapada por un cojín". El fiscal señaló que la víctima solamente le había mandado esa foto al acusado y no había autorizado en ningún momento su publicación.

La mujer denunció los hechos y su exnovio acabó condenado por los delitos de amenazas y revelación de secretos.