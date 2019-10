Condenado por patear a una desconocida a las puertas de un pub

El juzgado de Instrucción número 2 de Lugo condenó a una pena de multa a un joven, de 32 años, acusado de agredir violentamente a las puertas de un pub a una mujer y a su hijo, a los que no conocía de nada.

Según quedó recogido en la sentencia, sobre las seis de la madrugada del 25 de octubre de 2017, el acusado se acercó a una desconocida en un pub y le propinó varias patadas. Acto seguido, cuando la mujer salió al exterior del local para fumar un cigarro, el hombre la golpeó en la espalda y la lanzó al medio de la calle.

Al ver la escena, el hijo de la mujer se acercó para ayudarla y el acusado lo agarró por el pecho y le rompió la cazadora que llevaba puesta. A raíz de la agresión, la mujer, de 54 años, sufrió una contusión abdominal y diversos hematomas, por lo que tuvo que recibir asistencia médica.

El acusado negó los hechos y alegó que no había pruebas en su contra, pero el juez considera que el testimonio de los afectados resulta "creíble" y "compatible con el resultado lesivo". Además, aclara que la declaración de las víctimas "no puede tildarse de espuria, toda vez que no se conocían agresor y agredidos".

El juez considera así que el joven es autor dey le impone una multa total de. También le obliga aa la mujer en 210 euros por las heridas, al hijo en 100 euros, por los daños en la cazadora, y al Sergas en 763 euros, por la asistencia médica prestada a la víctima.

El acusado ya había sido condenado en tres ocasiones anteriores por lesiones y atentado. Además, tal y como consta en la sentencia, "es una persona conocida por su carácter violento".