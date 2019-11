Condenado de nuevo un abogado lucense por estafarle 38.000 euros a unos clientes

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo impuso una condena de seis meses de cárcel al abogado lucense Pablo Lozano Pardiño, acusado de estafar a un cliente que le había entregado 38.000 euros para una subasta de fincas. El letrado ya había sido condenado a la misma pena hace apenas dos meses, en aquella ocasión por falsificar varias sentencias judiciales para engañar a una comunidad de vecinos que lo había contratado para denunciar a un constructor.

Pablo Lozano se sentó en el banquillo de los acusados y volvió a reconocer los hechos que le imputaba la Fiscalía. Según el relato de la acusación pública, el 13 de abril de 2015, una mujer firmó un contrato con otra persona y le ingresó 37.000 euros en su cuenta para que abonara en una subasta el precio de dos fincas en el municipio coruñés de Abegondo. Una vez que le adjudicaran las fincas, esta persona le transmitiría a la mujer "por venta" la titularidad de las mismas.

Sin embargo, el acusado -que era el abogado del hermano de la mujer- le pidió a la persona que iba a hacer la puja, y que había recibido los 37.000 euros, que transfiriera el dinero a su cuenta, ya que él mismo se encargaría de realizar las gestiones pertinentes. Los implicados siguieron sus indicaciones, "creyendo que abonaría la suma en el juzgado para hacer frente al precio de la subasta", pero el abogado se quedó el dinero y la mujer perdió las fincas. Además, la afectada le había ingresado al acusado otros 1.200 euros en concepto de depósito, cantidad que tampoco le devolvió.

Tras ser denunciado, el ministerio fiscal acusó a Pablo Lozano de un delito de estafa, por el que solicitaba inicialmente una condena de dos años de prisión. Además, pedía que indemnizara a la perjudicada en la cantidad de 38.200 euros. Sin embargo, el juicio por este caso no llegó a celebrarse porque las partes llegaron a un acuerdo y fijaron la condena en seis meses de cárcel y 23.000 euros de indemnización.

INHABILITACIÓN. Además de estas dos condenas, este letrado tiene pendientes otros juicios. De hecho, en mayo de este año, el juzgado de lo Penal 1 de Lugo aplazó una vista contra él por deslealtad profesional, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, y uso de documento falso, por engañar a una clienta y confeccionar él mismo la sentencia de un caso de incapacidad que nunca tramitó.

Pablo Lozano intentó defenderse a sí mismo en el juicio, pero no se lo permitieron porque el Colegio de Abogados de Lugo lo había inhabiltado por no pagar las cuotas obligatorias. Aun así, el letrado siguió ejerciendo y el colegio comunicó por escrito a todos los juzgados de la provincia que esta persona no podía realizar ningún trámite como letrado. Además, cuando fue condenado a principios del pasado mes de octubre, el juez del Penal número 2 de Lugo le impuso la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante un año.