El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo impuso este lunes una condena de un año de prisión a un hombre que intentó cometer un robo hace cuatro años en la panadería Migas de la Rúa San Roque, aunque no logró su objetivo porque la dependienta lo amenazó con un cuchillo. El ladrón, que se marchó del local con las manos vacías, reconoció los hechos ante el juez, por lo que las partes llegaron a un acuerdo para suspenderle la pena y que no tenga que ingresar en prisión. Sin embargo, para obtener este beneficio, el acusado tendrá que cumplir dos condiciones: no delinquir en los próximos dos años y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante 75 días.

El hombre, con iniciales A.C.M., reconoció este lunes en el juzgado que el 25 de noviembre de 2017, alrededor de las tres y media de la tarde, entró en el citado establecimiento de alimentación de la capital y le pidió a la dependienta un bocadillo. La mujer le dijo que podía cogerlo él mismo del recipiente en el que se encontraban expuestos, en la zona del mostrador, pero en lugar de acercarse al lugar que le había indicado, el acusado –"guiado por el ánimo de enriquecimiento ilícito"– se aproximó a la mujer y le dijo: "Abre la caja o te tiro todo". Acto seguido y sin que la trabajadora tuviese tiempo para reaccionar, comenzó a tirar al suelo varios productos de bollería que se encontraban en una mesa, frente al mostrador.

El acusado tiró varios productos al suelo, pero no lo estropeó

El hombre se puso cada vez más violento y, en un momento dado y de forma repentina, se acercó a la dependienta y le propinó una bofetada con la mano abierta en la mejilla derecha. Sin embargo, la mujer no se dejó intimidar y cogió un cuchillo que tenía para cortar el pan, esgrimiéndolo hacia el acusado, por lo que el hombre abandonó el local. Tras salir del establecimiento, el acusado se quedó varios minutos en el exterior, "con gesto amenazante", pero posteriormente abandonó el lugar sin protagonizar ningún otro altercado. Los productos arrojados fueron aptos para la venta.

El acusado, natural de Lugo, ya tenía antecedentes

El ladrón fue detenido unos días después del suceso y el ministerio público lo acusó de un delito de robo con violencia en grado de tentativa y otro delito leve de lesiones, por los que solicitaba inicialmente dos años de prisión y 90 euros de multa, respectivamente. El juicio ya no llegó a celebrarse porque las partes llegaron ayer a un acuerdo de conformidad ante el juez del Penal número 2 de Lugo y el acusado aceptó un año de prisión y 90 euros de multa.