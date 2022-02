Condenado un cliente de un bar del Sagrado Corazón por hurtarle 400 euros a la dueña

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo condenó este jueves a un cliente de un bar de la capital lucense, con iniciales J.C.C., por robarle 400 euros a la dueña del establecimiento.

El acusado reconoció ante el juez que el 25 de junio de 2018, alrededor de las siete de la tarde, el acusado se encontraba en un bar, sito en el barrio del Sagrado Corazón, y se apoderó de un neceser, que contenía 400 euros en metálico. El artículo pertenecía a la dueña del establecimiento y se encontraba guardado en un cajón, ubicado debajo de la caja registradora.

La afectada denunció los hechos y el autor de la sustracción fue acusado de un delito de hurto, "ya que no consta el empleo de la fuerza", por el que la Fiscalía de Lugo solicitaba una condena de siete meses de prisión y el pago de 400 euros en concepto de responsabilidad civil, ya que la denunciante no recuperó el dinero sustraído. Sin embargo, la vista oral por este caso ya no llegó a celebrarse porque el acusado reconoció los hechos ante el magistrado y las partes llegaron a un acuerdo para rebajar la condena solicitada.