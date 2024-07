Condenado un banco a devolver 10.000 euros a un lucense víctima de phishing

El juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo ha condenado a una entidad financiera a devolverle a un cliente suyo los 10.000 euros que un ciberdelincuente consiguió de su cuenta corriente mediante phishing, más el euro que le cobró de comisión por la transferencia.

¿Qué es el phishing?

El phishing es una técnica que consiste en que el estafador se gana la confianza de la víctima para que esta le facilite datos personales con los que pueda acceder a sus depósitos bancarios.

La sentencia aún no es firme por lo que la entidad financiera puede presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo.

Víctima de un engaño

"Foi víctima dun engano e non debería ter facilitado o número de conta, pero este feito non pode considerarse neglixencia grave do demandante senon que só foi víctima dun defraudador que lograra crear unha apariencia de seriedade cos whatsapps que enviara", explica el juez en la sentencia sobre la demanda presentada por un jubilado lucense, asistido por el letrado Manuel Vilaro Pombo.

"En cambio, considero que si existiu un relevante incorrecto modo de proceder da demandada", precisa el titular del juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo.

El magistrado advierte que si la entidad financiera "tivese establecido mecanismos de control adecuados podería ter fácilmente detectado o que resulta claro para calquer persoa media, que a realización dunha operación de cargo na conta de 10.000 euros (con 1 euro de comisión) non se correspondía co modo normal de actuar do demandante (unha persoa da que só consta que realizaba na conta bancaria as operacións normais correspondentes aos pequenos gastos da vida diaria de calquer persoa ou familia)".

Incumplimiento de las obligaciones contractuales

Añade además el juez que detrás de esa transferencia de 10.000 euros "sen expresar o ben que se adquiría (só se usaba, acompañando á cifra de 10.000 euros, a palabra "amigo") estaba unha actividade ilegal dun terceiro, un defraudador que ilícitamente tivera acceso aos datos do demandante para poder realizar esa operación".

Entiende así que la entidad financiera "debía contar cun mecanismo informático que imposibilitase a realización dunha transferencia de tales características sen constar expresamente e sen dúbida ningunha a vontade do cliente".

El juez, que echa mano de sendas sentencias de las audiencias de Pontevedra y Madrid sobre casos similares, aprecia además que "existiu incumprimento pola demandada das súas obrigas" contractuales.