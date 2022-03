Condenado un lucense por no atender a su padre anciano y encerrarlo en casa

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo impuso una condena de cuatro meses de prisión a un hombre acusado de encerrar a su padre octogenario en casa durante dos años y obligarle a vivir "en malas condiciones" de higiene y alimentación. El acusado padece un trastorno cognitivo, que no anula su capacidad para comprender sus actos, por lo que se le aplicó la atenuante de alteración psíquica.

Según quedó recogido en la sentencia, en el año 2017, el acusado estaba a cargo de su progenitor, de 83 años de edad, "quien por su edad avanzada y por sus condiciones de salud dependía exclusivamente de los cuidados y de la asistencia de su hijo".

El juez considera probado que el acusado "no prestó los cuidados necesarios a su progenitor, a pesar de tener capacidad para ello". De hecho, el anciano vivía "en malas condiciones de higiene y alimentación" y se encontraba totalmente aislado socialmente, ya que no podía salir a la calle por sus propios medios y su hijo no lo sacó del domicilio a dar un paseo ni le pidió a nadie que lo hiciera durante dos años, impidiéndole que se relacionase con otras personas. El fallo explica además que el acusado no le permitía a su progenitor gestionar su pensión, "privándole de recursos económicos".

Las trabajadoras sociales y de ayuda a domicilio que acudieron a la vivienda de los dos hombres denunciaron el "abandono" en el que vivía el octogenario. Además, tanto ellas como los vecinos afirmaron que el acusado sometía a su padre a "reiteradas agresiones verbales". Ante esta situación, el 20 de septiembre de 2017, el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo dictó un auto que prohibía al acusado comunicarse y aproximarse a su progenitor mientras durase el procedimiento.

El hijo del octogenario fue acusado de un delito de abandono de familia y el Penal número 2 de Lugo le impuso una condena de cuatro meses de prisión, pero el letrado de la defensa presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo, alegando que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. La sala revisó el caso y consideró creíbles las declaraciones de los testigos, tanto de los vecinos del inmueble como de las trabajadoras sociales. "Las alegaciones realizadas por la parte recurrente no desvirtúan mínimamente la valoración realizada por el juzgador ni, desde luego, el contenido de la prueba documental". De este modo, la Audiencia confirma la condena, que ya es firme.