Un lucense, con iniciales B.N.S., aceptó este lunes una condena de dos años de prisión por amenazar a un joven con una navaja y arrebatarle el móvil.

El suceso, tal y como quedó recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, sucedió el 22 de abril de 2018, alrededor de las cinco de la madrugada. Esa noche, el acusado se acercó a otro chico en la Rúa San Pedro, lo amenazó «con un objeto punzante» -tipo navaja o cuchillo- y le dijo: "Te voy a pinchar".

Acto seguido, le exigió que le entregara todos los artículos de valor que llevara encima, pero la víctima se negó, por lo que el acusado lo agarró y comenzó a cachearlo. Finalmente, y tras un forcejeo entre ambos, el agresor consiguió arrebatarle su teléfono móvil, un Huavwei Y6 II Compact, y se marchó corriendo del lugar.

La víctima denunció los hechos ese mismo día e identificó claramente al asaltante por los tatuajes que llevaba en el rostro. El chico fue localizado y el juzgado dictó una orden de alejamiento que le prohibía al presunto agresor acercarse a menos de 300 metros del afectado o comunicarse con el por cualquier medio.

La jueza aceptó suspenderle la pena porque no tiene antecedentes, por lo que no irá a prisión si no delinque en los próximos tres años