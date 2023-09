Un joven de 22 años fue condenado a tres años y medio de prisión por asaltar a un menor en la capital lucense y hacerse con un botín de 5 euros.

Los hechos sucedieron sobre las diez y media de la mañana del 26 de enero de 2020, cuando el acusado abordó a un chico de 16 años en la zona de O Castiñeiro y lo agarró por la chaqueta. Además, con la otra mano, le acercó a la barriga un objeto que el menor no pudo identificar. El chico, "ante la creencia de que portaba una navaja", le dio cinco euros.

El menor le contó lo sucedido a sus progenitores y acudió con ellos a comisaría a denunciar los hechos. Según explicó, el asaltante caminaba de una forma bastante llamativa, "como que cojeaba", por lo que los investigadores recabaron todos los datos posibles y no tardaron en identificar al autor del asalto, un joven de 20 años, de etnia gitana, que residía en la capital lucense. Tal y como señaló entonces el portavoz policial, el detenido ya había sido imputado por otros asaltos a menores de edad, a los que intimidaba -utilizando supuestamente un arma blanca- para robarles el dinero o el móvil.

El joven ya había estado en prisión por otros robos. De hecho, había salido de la cárcel hacía tan solo unas semanas, después de que el juez decretara su ingreso en un centro penitenciario por robarle el bolso a varias mujeres de avanzada edad por el método del tirón. Uno de estos asaltos se produjo en noviembre de 2019, cuando una anciana caminaba desde la Rúa Nova hacia la Rúa Armanyá, en pleno centro de la capital. De forma repentina, el detenido y otros dos compinches se acercaron a ella por la espalda y le arrebataron con gran violencia el bolso que llevaba agarrado en una mano. Los asaltantes salieron corriendo por delante de la subdelegación del Gobierno -en dirección hacia Santo Domingo y Rúa do Hospital- y la anciana no dudó en perseguirlos, hasta que físicamente no pudo más y no le quedó otro remedio que detenerse.

La mujer tuvo que ser auxiliada por varios viandantes. Los delincuentes vaciaron el bolso de la mujer durante la fuga y lo arrojaron al suelo, por lo que su propietaria pudo recuperarlo, aunque totalmente vacío. Según denunció la afectada, en el interior del bolso llevaba su teléfono móvil y un total de cincuenta euros en efectivo.

El detenido le arrebató el bolso a varias ancianas -en la vía pública y a plena luz del día- utilizando el mismo método y les ocasionó diferentes lesiones. De hecho, una de sus víctimas forcejeó con él y acabó con la cadera rota. Tal y como señalaron desde comisaría cuando fue arrestado, los problemas de este joven delincuente con la Justicia comenzaron ya antes de que cumpliera la mayoría de edad, cuando cometió varias sustracciones. Desde entonces, su historial delictivo fue en aumento y el chico «pasó de realizar hurtos, a cometer robos con violencia e intimidación, eligiendo como víctimas a menores y a personas de avanzada edad», apuntaron.



