Condenado en Lugo a cuatro años de cárcel por vender droga en un bar de A Piringalla

La Audiencia Provincial de Lugo impuso una condena de 4 años de prisión a un hombre, con iniciales T.A.R., acusado de traficar con cocaína en un bar de la capital lucense, concretamente en el barrio de A Piringalla.

El acusado, natural de la República Dominicana, negó los hechos en el juicio y explicó que sus ingresos no procedían de la venta de estupefacientes, sino de una prestación pública.

"Jamás vendí drogas. Llegué a España en el año 2006 y tuve un año una hamburguesería, pero me fue muy mal y decidí no volverme a dedicar al sector de la hostelería. Desde aquella no volví a trabajar porque tengo tres hijos menores a mi cargo y los tengo que atender. Además, en todos los trabajos que encuentro me pagan unos 1.200 euros y yo estoy cobrando una ayuda pública de 1.451 euros mensuales. Vivo con ese dinero porque también me otorgaron una vivienda pública; nunca vendí droga", declaró.

La Audiencia, sin embargo, considera probado que el acusado se dedicó al tráfico de estupefacientes en Lugo y alega que los testimonios de los agentes fueron "absolutamente determinantes". Tal y como confirmaron los policías en la vista oral, entre octubre de 2021 y enero de 2022, realizaron varios seguimientos y observaron como "eran habituales" los contactos del acusado con consumidores que acudían al bar para proveerse de cocaína. Los agentes interceptaron a varios compradores y les requisaron pequeñas cantidades de droga.

Los agentes encontraron cocaína en el registro del establecimiento

Finalmente, el 27 de enero de 2022, los policías registraron el establecimiento y encontraron en una nevera y en el almacén varios envoltorios con una cantidad próxima a los 20 gramos de cocaína, valorados en algo más de 3.500 euros. El acusado aseguró que la droga incautada no era para venderla a terceras personas. "Yo no regentaba ese bar, pero iba a menudo porque era de mi pareja. Yo estaba allí con ella pero no traficaba. Nosotros éramos consumidores y la droga que encontró la Policía era para autoconsumo, no para venderla", aseguró. La Fiscalía considera que la versión de los agentes prueba que T.A.R. se dedicaba a la venta de droga.

El ministerio fiscal pedía para el acusado siete años de prisión, pero la Audiencia concluye que "no resulta de aplicación el subtipo agravado del apartado 3 del artículo 369 del Código Penal porque no está debidamente acreditado que el acusado fuese propietario, gestor o empleado del bar, más más allá de sospechas". Aun así, considera probado que "utilizaba un local de hostelería abierto al público para favorecer la distribución y la ocultación de la droga", por lo que considera adecuado imponerle una pena de cuatro años de prisión.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia Provincial de Lugo le impone al traficante una multa de 15.695 euros. La sentencia no es firme y contra ella todavía cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).