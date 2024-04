Condenado a cuatro años de cárcel por robar ropa de cama y aperos en una casa

Robar ropa de cama y aperos en una vivienda de la zona rural le costó a un hombre una condena de cuatro años y dos meses de cárcel. La sentencia, dictada por el Penal número 1 de Lugo, considera probado que, en la madrugada del 20 de agosto de 2020, el acusado, "con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito", accedió al interior de una vivienda unifamiliar de la zona rural después de haber fracturado los cristales y las contraventanas. Además, entró en dos garajes anexos, tras haber fracturado la puerta de acceso y una ventana, respectivamente.

El hombre sustrajo cinco manteles, siete mantas, siete juegos de sábanas, ocho toallas, una guadaña, una hoz y una azada. Además, introdujo en el interior del vehículo en el que se desplazó al lugar varias herramientas, un cuchillo jamonero, un grifo, unas tijeras de poda, tres altavoces de minicadena, una bombona de gas butano y una alargadera de clave eléctrico. El juez explica que además que, "en la ejecución de tales hechos", el acusado ocasionó diversos desperfectos, ya que rompió tres lámparas en la cocina, las tulipas de la lámpara del dormitorio, los somieres de dos camas, rajó los sillones y el colchón de una cama, y dañó la puerta y el mueble del salón.

El acusado no logró encender el coche para marcharse de la finca y llamó a la propietaria del mismo, quien se lo había prestado, pero no consiguieron remolcarlo. El hombre negó el robo y contó que había salido con unos amigos, que tuvo un accidente con el vehículo y que los objetos que se hallaban dentro del coche estaba apoyados fuera de la casa y los metió en el coche. La magistrada, sin embargo, no le otorga ninguna credibilidad a su versión.

"El vehículo entró a la finca por un terraplén, tal y como se constata a través del atestado, por lo que la eventual ocurrencia de un accidente circulando por la vía pública no resulta congruente, como tampoco la reacción del usuario, que no avisó a la Guardia Civil, sino a la propietaria del vehículo para que le ayudase a sacar el mismo y además reconoce que introdujo en el vehículo unos objetos que se hallaba supuestamente fuera de la vivienda", concluye la jueza. La Audiencia confirmó el fallo.