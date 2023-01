Condenado a tres años de cárcel por abusos sexuales a su hija menor en un viaje en camión

La Audiencia Provincial de Lugo impuso una condena de tres años de prisión y cinco años de libertad vigilada a un padre acusado de abusar de su hija, menor de edad, en varias ocasiones, una de ellas durante un viaje en camión. La sala considera probado que el hombre llevó a su hija de 17 años a un viaje que realizó en su camión, en el verano de 2018, y cuando se detuvieron a pernoctar se tumbó con ella en una litera e intentó realizarle tocamientos.

En otra ocasión, cuando se encontraban en el domicilio familiar, el acusado cogió la mano de su hija e intentó que le tocara sus genitales. El tribunal recoge también en el fallo otro episodio en el que padre e hija acudieron a la vivienda del jefe del hombre, supuestamente para limpiar una caravana, y el acusado le enseñó a la menor un video de contenido sexual en el que aparecía un señor mayor con una joven. "Me dijo que era un padre con su hija y que eso era normal; que también lo podíamos hacer nosotros", explicó la víctima en el juicio.

La chica —que actualmente ya es mayor de edad— contó además que una noche, cuando su padre la recogió tras haber estado con una amiga, detuvo su coche en las inmediaciones del río Rato y tras hablarle de temas sexuales le dijo: "Es mejor hacerlo con un conocido que con un desconocido". La menor le acabó contando estos hechos a su profesora y a su madre, que pusieron una denuncia ante la Guardia Civil, por lo que la joven fue declarada en desamparo y pasó a vivir en un centro de la Xunta de Galicia. La víctima confirmó los abusos en el juicio, que se celebró en la Audiencia Provincial de Lugo, mientras que el acusado lo negó todo.

"Yo jamás hice nada de eso. Siempre la respeté y trabajé mucho para poder criar a mis hijos. No entiendo lo que pudo pasar, pero creo que fueron las malas influencias. Desde que empezó a andar con una amiga todo cambió. Se enfadaba porque no la dejaba salir y me decía que a los 18 años se iba a ir a vivir con su amiga. Me acusó por venganza, pero yo tengo la conciencia tranquila del todo. Me hizo muchísimo daño y desde que me denunció estoy a tratamiento", dijo.

En el transcurso de la vista oral también prestó declaración la esposa del acusado —madre de la víctima— quien reconoció que su hija cambió cuando conoció a una amiga. "Ya no era nuestra niña, pero yo no sé lo que pasó. Que sea lo que tenga que ser; yo no sé quién miente", dijo.

La Audiencia considera que la versión de la víctima es "plenamente creíble", ya que narró los hechos "con concordancia, sin contradicciones y con seguridad en la declaración", sin que se observara además "ningún motivo espurio" para denunciar a su padre. Por el contrario, la sala considera que las declaraciones del acusado fueron "meramente exculpatorias". El fiscal solicitaba para el hombre seis años de prisión, al considerar que algunos de los abusos sucedieron antes de que la chica cumplieses los 16 años, pero la víctima no fue capaz de precisarlo, por lo que finalmente fue condenado a tres años de cárcel, cinco años de libertad vigilada y 7.000 euros de indemnización.