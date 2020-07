Condenado un anciano que exigió un cambio de médico a bastonazos

Un hombre de 78 años fue condenado a pagar una multa de 180 euros por amenazar a una trabajadora de un centro de salud que le dijo que no podía cambiar de médico sin realizar los trámites correspondientes. El hombre recurrió la sentencia del juzgado de instrucción, pero la Audiencia Provincial la confirmó.

Tal y como se recoge en el fallo, el 16 de mayo de 2018, cuando la denunciante se encontraba en su puesto de trabajo en un centro médico de la Seguridad Social, el acusado le exigió "de malos modos" cambiarse de médico. La mujer le explicó que las normas no permitían hacer ningún cambio sin antes realizar los trámites administrativos pertinentes, pero el anciano "no entró en razón" y le gritó: "Esto lo voy a arreglar a palos", al tiempo que golpeaba el mostrador de manera violenta con su bastón. Ella y sus compañeras tuvieron que apartarse para no ser golpeadas.