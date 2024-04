Condenado por amenazar a una mujer que daba de comer a una gata callejera

El juzgado de Instrucción número 1 de Lugo condenó a un hombre por increpar a una mujer que daba de comer a una gata callejera y amenazar con matar al animal. El acusado –que se puso muy violento y llegó a lanzarle piedras a la denunciante– fue juzgado por un delito leve de amenazas y la magistrada le impuso 150 euros de multa.

Según quedó recogido en la sentencia, sobre las diez y media de la noche del 2 de septiembre de 2022, la denunciante se desplazó hasta la Rúa Pedro González López para dar de comer a una gata callejera. Se acercó al animal y fue vista por el acusado, que acababa de estacionar su coche en esa calle.

El hombre se acercó a ella "de manera brusca" y la amenazó con "matar a la gata", mientras ella intentaba tranquilizarlo. La discusión fue subiendo de tono y, ante el temor de que le pudiese hacer daño al felino, la mujer le hizo fotografías al vehículo del acusado. En ese momento, el hombre se dirigió a la mujer "enfurecido" y le dijo: "Te voy a retorcer el pescuezo", "voy a coger la cachiporra del coche y romperte la cabeza", "te voy a romper los dientes".

Al ver al acusado tan alterado, la mujer cogió un spray de gas pimienta que llevaba guardado, pero no llegó a utilizarlo, a pesar de que el hombre hacía ademán de golpearla levantando el puño. "Pese al estado de nerviosismo en el que se hallaba", la mujer logró grabar con su teléfono un video de unos 15 segundos de duración en el que se ve y se escuchaba al acusado decirle: "No me grabes o te pego un puñetazo".

Finalmente, el hombre cogió dos piedras del suelo y se las lanzó. Una de ellas alcanzó a la mujer, mientras que la otra impactó contra su vehículo, "sin llegar a ocasionarle lesión o daño alguno".

Apelación

En la vista oral celebrada en los juzgados lucenses, el acusado negó rotundamente los hechos y declaró que ni tan siquiera conocía a la denunciante. Además, tras la condena, la letrada de la defensa presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y la sala revisó el caso, pero finalmente confirmó el fallo.

Según el tribunal, la mujer, en su declaración, "explicó los hechos de forma detenida e identificó al denunciado. Su versión, además, se vio corroborada documentalmente con una foto del vehículo y un vídeo corto de la persona que la amedrentó, cuyas características son coincidentes con las del denunciado", apunta.

La Audiencia comenta que son "muy expresivos" los gestos de la denunciante en la vista oral, "ya que, cuando el acusado negó conocerla, ella no le concedió su perdón y le dijo: hay un vídeo grabado donde se ve que eres tú". La sala confirmó la condena impuesta por el juzgado de Instrucción 1.

Abandono animal. Sancionada por desatender a sus perros pitbull

En otra sentencia hecha pública en Lugo, la desatención de unos animales, en concreto a dos perros de raza pitbull, le costó a una mujer una multa de 540 euros. La resolución, dictada por el Penal número 1 de Lugo, considera probado que la mujer abandonó su vivienda en julio de 2019 y dejó encerrados a los dos canes, "sin agua y sin comida, en un entorno lleno de basura y suciedad, poniendo así en peligro su vida y su integridad".

Los animales fueron alimentados por varios vecinos, que denunciaron los hechos.

La mujer también fue condenada a un año de inhabilitación para profesión, oficio o comercio relacionado con animales.