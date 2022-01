Condenado por amenazar a su ex para reclamarle una deuda y llamarle "perra"

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo condenó este jueves a un hombre que insultó y amenazó a su expareja para reclarmarle el pago de una supuesta deuda. El hombre reconoció ante el juez que mantuvo una relación sentimental con la joven durante un año, hasta el verano de 2019. Tras la ruptura, el acusado comenzó a atemorizarla y le envió varios mensajes a su teléfono móvil, en los que la insultaba. Además, le dirigía frases como: "para tomar tienes, pero para pagar las cosas no, perra. Cuando te agarre te voy a entrar a puño limpio" o "así vas muy mal conmigo, porque yo no soy de los que mataron, soy de los de la calle. No mando matar a nadie. Si tengo que matar, lo hago yo".

En una ocasión, el hombre le mandó otro mensaje a la chica en el que le decía: "Haz como quieras, pero quiero que me pagues, ya que si no vamos a tener un lío muy grande. No te amenazo, te advierto para que sepas que ni tu primo te va a salvar". Finalmente, el 19 de septiembre de 2019, el juzgado de Instrucción número 3 de Lugo dictó un auto prohibiendo al acusado aproximarse o comunicarse con su expareja.

El hombre fue acusado de un delito de amenazas y otro delito de vejación injusta, por los que el ministerio fiscal solicitaba inicialmente una condena de nueve meses de prisión y 720 euros de multa. Sin embargo, el acusado reconoció los hechos y las partes llegaron a un acuerdo para rebajar la condena.