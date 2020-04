Condenado por acosar durante meses a una lucense y amenazar a sus familiares

Acribilló a mensajes a una lucense durante meses y acabó condenado a un año de cárcel como autor de un delito de acoso. El hombre, con iniciales A.P.J.L,, reconoció que le envió más de un centenar de mensajes, pero negó cualquier tipo de persecución y explicó que únicamente se ponía en contacto con ella para reclamarle una deuda de 16.400 euros. Sin embargo, la jueza considera que la forma de actuar del acusado "alteró gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima", por lo que cometió un delito de acoso, independientemente de que existiera o no la deuda.

Tanto el fiscal como la acusación pública señalaron que el hombre mantuvo una relación sentimental con la mujer en 2016, pero cuando ella decidió ponerle fin, el acusado comenzó a mandarle multitud de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, en los que le decía cosas como: "Voy a acabar con tu vida personal, profesional y familiar si no dejas a tu novio y me devuelves el dinero que te ingresé", "te envío mi cuenta para que me devuelvas los 16.400 euros que me has estafado", "te ofrezco de dejes a ese y empezar de cero", "eres una ladrona, una estafadora y una dama de compañía" o "tienes hasta el jueves para llegar a un acuerdo o llamo a tu padre y a tu hijo".

La mujer señaló en el juicio que el acusado le llegó a mandar más de cien mensajes diarios. "Acabé perdiendo el trabajo y tuve que ir al psicólogo. Es mentira que él quisiera dinero; quería volver conmigo a toda costa y desde entonces vivo con miedo", dijo.

El acusado, por el contrario, negó que quisiera retomar la relación. "¿Cómo iba a querer volver con una persona que me estafó y me dejó la cuenta con 50 euros? De hecho, le puse una denuncia por estafa y un juzgado de Getafe ya la admitió a trámite", alegó ante la magistrada.

Para las acusaciones, existiera o no la deuda, el hombre cometió un delito de coacciones. Finalmente, la jueza del Penal número 1 les dio la razón y lo condenó a un año de prisión.

RECURSO. El acusado recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Lugo, pero el tribunal confirma la condena. La sala explica en su sentencia que la relación se fraguó por teléfono y por las redes sociales, "pues llegaron a verse únicamente en dos ocasiones", pero a pesar de lo efímero de la relación, "los propios mensajes del recurrente evidencian la existencia de una relación, a veces despechada, y a veces con la intención clara de retomarla, pero en todo caso con un poso sentimental frente al que no existe duda. A ello ha de añadirse una entrega de dinero que podría haber generado una deuda entre denunciante y denunciado, pero este punto no anula la relación existente, sino que abunda en el resentimiento que se advierte al sentirse utilizado".

La Audiencia Provincial de Lugo considera de este modo probado que el acusado acosó a la denunciante "de forma insistente y reiterada", llegando ella a bloquearlo en el móvil y en las redes sociales. La sala cita además que la mujer "mostró su negativa y oposición a que el hombre persistiera en su actitud, haciéndoselo saber directamente o bloqueando sus mensajes".

Además de la pena de un año de cárcel, el hombre fue condenado a no poder aproximarse a la víctima ni comunicarse con ella por ningún medio durante un periodo de tres años. Igualmente, tendrá que pagarle una indemnización de mil euros a la denunciante por el daño moral que le ocasionó con su comportamiento.