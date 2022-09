Condenado por abuso sexual al pedirle a una menor de edad fotografías de sus pechos

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo impuso una condena de cinco meses y 29 días de prisión a un hombre que le hizo preguntas de índole sexual a una niña de 14 años por medio de una red social y le pidió que le enviara fotografías de sus pechos. El móvil de la menor era controlado por su progenitora, quien denunció lo sucedido y consiguió que el acusado fuese condenado como autor de un delito de abuso sexual en grado de tentativa.

Según quedó recogido en la sentencia, el 8 de junio de 2019, después de que el sobrino del acusado etiquetara a una amiga en una red social, el procesado se puso en contacto con ella y comenzó a ganarse su confianza. Sin embargo, en un momento dado, le preguntó si alguien le miraba las conversaciones y la menor se sintió incómoda con la actitud de su supuesto amigo, por lo que se lo contó a su madre.

La progenitora comenzó a gestionar entonces el teléfono de su hija y el acusado, "creyendo dirigirse a la menor", le empezó a hacer preguntas de índole sexual, como "si ya había estado con algún chico" o "qué había hecho hasta el momento". Además, le preguntó varias veces qué talla de sujetador utilizaba y le insistió varias veces en que le enviase "fotos de las tetas".

Al ver los comentarios que le enviaba, la madre de la menor denunció los hechos y el ministerio fiscal acusó al hombre de un delito de abuso sexual a menor de 16 años en grado de tentativa. El acusado fue juzgado en el Penal número 1 de Lugo y acabó condenado a cinco meses y 29 días de prisión, así como a otro año de libertad vigilada. El magistrado le impuso también la prohibición de aproximarse a la niña o a su centro de estudios por un periodo de tres años y lo condenó a indemnizarla en la cantidad de 2.000 euros por daños morales.

Tras conocer el fallo, el letrado de la defensa presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo, que confirmó la condena. La sala consideró que las declaraciones de la menor y de su progenitora fueron "claras, coincidentes y sin contradicciones", por lo que suponían "prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado".

El tribunal estimó que la madre de la niña "pretendía proteger a su hija, apartándola de la posibilidad de seguir observando las preguntas e insinuaciones, así como las indicaciones, que llevaba a cabo el acusado, no existiendo datos de que la mujer tuviera una relación mínimamente cercana con el acusado o su familia, por lo que no hay indicios de malas o tensas relaciones anteriores y, en consecuencia, no se observa ningún ánimo de venganza".

La Audiencia descarta así la tesis de la defensa -ya que el hombre negó los hechos y achacó la denuncia a las malas relaciones preexistentes entre las familias- e insiste en que la denunciante "tan solo se preocupó de que su hija no sufriese consecuencias no deseables por la conducta del acusado y, lo que resulta de lógica aplastante, quiso poner los hechos ocurridos en conocimiento de los agentes de la autoridad".

Con el fallo dictado recientemente por la Audiencia Provincial de Lugo, la condena por un intento de abuso sexual ya es firme.