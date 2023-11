Condenado a 16 meses de cárcel Jonathan Novo por el brutal accidente de la Ronda

Cuatro años después de estampar su turismo contra un muro en la Ronda da Muralla, Jonathan Novo Santos ha sido condenado a 16 meses de prisión y tres años de retirada de carné como autor de un delito de conducción temeraria. La sentencia, dictada por el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo, fue confirmada por la Audiencia Provincial, por lo que ya es firme.

La defensa recurrió la condena al considerarla severa, ya que no hubo daños personales pero la Audiencia la confirmó

El joven se sentó en el banquillo de los acusados el pasado 22 de marzo y negó cualquier responsabilidad en el accidente. "Iba a 30 o 40 kilómetros por hora, a la velocidad estipulada, y no competí con otro coche en ningún momento ni había consumido drogas. Me detuve en un semáforo y, al arrancar, el coche se me fue de atrás y no fui capaz de controlarlo», declaró en la vista. El ministerio fiscal, sin embargo, mantuvo en todo momento que en la madrugada del 17 de agosto de 2019, el acusado conducía un turismo que acababa de comprar eses mismo día —un Audi A8 que figuraba a nombre de su madre— a pesar de que "no reunía las condiciones psicofísicas necesarias, al hallarse bajo el influjo de cocaína y benzodiacepinas". Además, el joven circulaba por un tramo limitado a 30 kilómetros por hora "a alta velocidad", ya que estaba "compitiendo con el conductor de otro coche", un conocido suyo. "La causa del accidente", afirmó el fiscal, "fue el exceso de velocidad mezclado con las drogas que el conductor habría consumido".

El acusado negó todas las acusaciones y achacó su positivo en drogas a un tratamiento médico. "Esa noche había estado en una quedada en As Gándaras con unos amigos y decidimos ir a tomar algo a Augas Férreas. Fuimos todos juntos, pero no íbamos compitiendo. Yo esa noche no consumí drogas, pero di positivo en benzodiacepinas porque estaba tomando un tratamiento para un trastorno de la personalidad. Llevaba días sin consumir cocaína porque iba a entrar en Proyecto Hombre y no conducía rápido. Puede parecerlo por los daños que sufrió el vehículo, pero los coches del 97 para atrás no tienen airbag y desplazan el motor", dijo. El joven que viajaba con Jonathan Novo en el turismo y el conductor del coche con el que supuestamente competía también prestaron declaración en la vista y negaron el exceso de velocidad. "No íbamos picados. Él iba despacio y de repente el coche empezó a desestabilizarse. No era normal, tuvo que ser un fallo mecánico o algo así", señalaron.

Además de la pena de prisión, Jonathan Novo no podrá conducir vehículos a motor o ciclomotores durante tres años

Por el contrario, un testigo que vio a los dos vehículos declaró que ambos circulaban a gran velocidad. "Paramos en un semáforo y al arrancar me adelantaron rápido. En cuestión de segundos los perdí de vista, hasta que llegué a la zona de la gasolinera y vi el accidente. Creo que podrían ir al doble de la velocidad permitida. No puedo decir a ciencia cierta que fueran haciendo una carrera, pero iban tan paralelos y tan rápido...", señaló. El instructor del atestado de la Policía Local confirmó en el juicio que la causa del accidente fue el exceso de velocidad. "Hay dos cámaras que grabaron el punto de partida del vehículo y el punto del accidente. Por el tiempo y la distancia calculamos la velocidad. La conclusión fue que el Audi circulaba a 109 kilómetros por hora".

Tras escuchar todos los testimonios, el ministerio fiscal solicitó una condena de dos años de cárcel y seis años de retirada de carné y el abogado de la defensa pidió la libre absolución. Finalmente, el Penal 2 le impuso una pena de 16 meses de prisión y tres años de retirada, al considerar probado que el joven conducía bajo los efectos de las drogas y a una velocidad más de tres veces superior a la permitida.

La defensa recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Lugo, alegando que la condena era «severa», ya que a raíz del accidente no se produjeron daños personales y el conductor nunca antes había sido condenado por un delito contra la seguridad vial.

Jonathan Novo sale del juzgado tras una pelea en octubre de 2019. AEP



El tribunal, sin embargo, concluye que la pena de 16 meses de cárcel es adecuada. "La calificación de los hechos resulta correcta, al tratarse de una conducción bajo el influjo de drogas tóxicas, en una zona céntrica de la ciudad de Lugo un sábado por la noche y a una velocidad de al menos 109 kilómetros por hora cuando el límite es de 30 kilómetros por hora, poniendo así en peligro la vida e integridad física de su acompañante, de los peatones y demás usuarios de la vía, y con pérdida de control del vehículo, que se estrelló contra un muro y una farola", por lo que confirma el fallo.