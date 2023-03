La Audiencia Provincial de Lugo impuso 16 años de prisión a un octogenario lucense, Ramón José A.S., por violar supuestamente a una menor y abusar sexualmente de su hermana en el verano de 2015. El hombre negó los hechos ante el tribunal y aseguró que ni tan siquiera conocía de nada a las denunciantes. "Todo lo que cuentan es mentira. Yo nunca le hice nada así a nadie. Estoy casado y tengo hijos y no sé nada de todo esto", declaró.

Sin embargo, la sala considera "plenamente creíble" el testimonio de las víctimas y califica de "absolutamente faltas de credibilidad" las declaraciones del acusado. "Están impregnadas de una chocante, extraña, sorprendente y hasta insólita contradicción con las realizadas en sede judicial, en donde admitía claramente haber conocido a las menores en un parque, jugando en los columpios, admitiendo, asimismo, que habían ido las menores a su casa, que les había comprado una chuches y que les había dado diez euros sobrantes de la compra, aunque negando cualquier abuso o agresión sexual a las menores, diciendo por el contrario en el juicio que no sabía nada de eso", explica la sala.

El tribunal considera así probado que el acusado, que tiene actualmente 81 años, entabló una conversación con las hermanas en un parque de la Rúa Rei Xordo, cuando las niñas tenían 11 y 9 años de edad. El hombre "aprovechando su situación de superioridad", y "con ánimo de satisfacer sus instintos libidinosos», convenció a las menores para que lo acompañasen hasta su domicilio, donde las besó en la boca y las sometió a tocamientos.

Además, en un momento dado, llevó a la mayor hasta su dormitorio y supuestamente la violó. La víctima, que actualmente ya es mayor de edad, contó en el juicio que el acusado les inspiró confianza y les dijo que les iba a enseñar unos libros. "Nos enseñó un libro del horóscopo y otro de animales y no empezó a dar besos. Nos decía que eso era lo que hacían las aves y que podíamos hacerlo nosotros también. Después me llevó a mí a la habitación y me dijo que me quitara la falda y que me pusiera cómoda. Esto pasó en dos ocasiones y yo he querido olvidar lo que sucedió. Lo he querido borrar todo de mi cabeza, pero recuerdo un dolor muy intenso y que al llegar a casa sangraba".

Las dos jóvenes contaron que el acusado les compró un helado antes de subir a su domicilio y les dio 20 euros cuando se marchaban. "Al llegar a casa le dimos el dinero a mi madre. Le contamos que habíamos conocido a un señor en el parque, pero nada más. Ella se asustó y nos dijo que la llevásemos hasta la vivienda de esa persona, pero el hombre fue muy amable", señalaron. La hermana mayor explicó que tuvo pesadillas y bajó su rendimiento escolar, por lo que su progenitora la apuntó a una academia. "Allí había una psicóloga y un día, hablando de cómo nos encontrábamos, le conté lo que me había pasado. Ella me dijo que eran hechos muy graves y que había que denunciarlo, aunque a mí me costó mucho contárselo a mi familia", dijo.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Lugo considera que el octogenario es autor de un delito continuado de agresión sexual y otro delito de abuso sexual, por los que le impone 12 y 4 años de prisión, respectivamente. La sala condena también al hombre a indemnizar a las víctimas en un total de 11.000 euros.