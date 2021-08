Condenada tras vender por 700 euros un Iphone falso que fue tasado en 65

Vendió un Iphone 8 plus por 700 euros y la compradora acabó detectando que se trataba de una falsificación, ya que el móvil no era de la marca que se indicaba y no presentaba las características anunciadas en el embalaje, por lo que tampoco tenía el valor que había pagado por él.

La afectada denunció los hechos y el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo condenó a la vendedora a devolver el dinero a la denunciante y a pagar una multa de 540 euros como autora de un delito leve de estafa. Además, le impuso la obligación que indemnizar a la compañía Apple "en la cantidad correspondiente a los beneficios dejados de obtener"..

La sentencia recoge que la acusada, de 26 años, anunció en una web la venta de un Iphone 8 Plus, detallando su correspondiente Imei, un número que identifica al dispositivo. La mujer recibió varias ofertas y finalmente cerró la transacción con otra lucense y se citó con ella el 17 de diciembre de 2018, a las seis de la tarde, en un bar de la zona de Garabolos.

La compradora recogió el teléfono y abonó 700 euros, pero posteriormente detectó que el móvil que había adquirido no era lo que pensaba y denunció el caso. De hecho, tras analizar el terminal, los peritos lo tasaron en tan solo 65 euros, bastante menos de lo que había pagado la compradora.

El juez apuntó que "no era la primera vez" que lo hacía y le impuso 540 euros de multa. Deberá indemnizar a la afectada y a Apple

El juez explica en el fallo que el móvil vendido por la acusada "era un producto falso que no había sido fabricado ni comercializado por Apple. Vulneraba el etiquetado y presentaba la marca denominativa Iphone y la manzana mordida característica de la compañía, ambas de forma visible, siendo plenamente identificables los derechos de propiedad de su titular Apple", recoge.

La sentencia del órgano instructor señala igualmente que se trataba de un artículo "que por su buena fabricación, y por la gran similitud en el embalaje del mismo, podía inducir error del consumidor acerca de su autenticidad".

La acusada reconoció que había sido la autora de la venta, pero aseguró en todo momento que estaba convencida de que el móvil era original e incluso recurrió la condena ante la Audiencia Provincial de Lugo.

Sin embargo, el tribunal concluye que la mujer actuó «guiada por el ánimo de ilícito enriquecimiento y urdió engaño anunciando el falso Iphone en una página de internet». La sala considera que «no existe duda alguna de la autoría de la acusada en los hechos que se le imputan», por lo que confirma la sentencia del juzgado de Instrucción.

El letrado de la defensa alegó también en el recurso de apelación que la multa impuesta resultaba "excesiva", pero la sala tampoco le dio la razón en este aspecto. La Audiencia Provincial estima que la cuantía resulta "totalmente proporcionada, atendiendo al valor del móvil y a la hoja histórico penal de la acusada, que evidencia que no es la primera vez que se encuentra en una situación similar".

La sala concluye que fijar la cuantía en tres meses de multa con cuota diaria de seis euros "no se advierte excesiva, pues las cuotas inferiores están destinadas a situaciones de indigencia o penuria económica, que parece no concurrir en el presente caso".