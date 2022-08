Condenada una menor que le dio una paliza a otra porque no tenía dinero

El juzgado de Menores de Lugo impuso una condena de diez meses de internamiento y otros seis meses de libertad vigilada a una joven, de 17 años de edad, que se lio a golpes con otra menor en el parque Rosalía de Castro porque no le quiso dar dinero. Cuando sucedieron los hechos, la agresora estaba tutelada por la Xunta de Galicia, por lo que la administración –concretamente la Consellería de Política Social– tendrá que indemnizar a la víctima en la cantidad de 9.133 euros por los días de curación y por las secuelas, ya que le quedaron cicatrices en las manos y en las piernas a consecuencia de los golpes que recibió.

La sentencia considera probado que el 15 de agosto de 2021, alrededor de las nueve de la noche, la acusada se acercó a otra menor que se encontraba sentada en un banco de las cuestas del Parque con una amiga y les pidió dinero, pero las dos chicas le dijeron que no tenían. Acto seguido, les pidió un cigarro y también le respondieron que no se lo podían dar porque no fumaban.

La acusada se alejó, pero otra joven que estaba en el lugar se acercó a ella y le dijo que las otras chicas tenían dinero y que había visto como una de ellas guardaba un billete de diez euros en la funda de su móvil. La acusada se acercó de nuevo a las otras menores y le dijo a una: "Tienes dinero y no me lo quieres dar". Acto seguido, la agarró del pelo y la arrastró por el suelo. Además, le propinó varios golpes mientras la cacheaba y le miraba dentro de la riñonera. Según explicó el juez en el fallo, la agresora comprobó que la víctima no tenía nada de valor, "por lo que abandonó el lugar sin poder obtener su propósito, ya que no localizó el dinero".

ATENTADO. La víctima llamó a la Policía Nacional y los agentes localizaron poco después a la acusada, quien comenzó a correr en cuanto se percató de su presencia. Finalmente, la menor fue interceptada y se puso violenta, llegando a propinarle un puñetazo en el pecho a uno de los agentes, "no constando que le haya causado lesiones, pues portaba chaleco de protección", recoge la sentencia.

Como consecuencia del altercado, la menor agredida sufrió erosiones por todo el cuerpo y le quedaron varias cicatrices. Además, su teléfono móvil acabó con la pantalla rota. Por todo ello, la agresora fue acusada de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, en concurso ideal con un delito leve de lesiones, y un delito de atentado a los agentes de la autoridad.

La menor fue condenada a diez meses de internamiento y otros seis meses de libertad vigilada y no podrá aproximarse a la víctima ni comunicarse con ella por ningún medio durante 16 meses. Igualmente, la Xunta de Galicia, como responsable civil subsidiaria, fue condenada a indemnizar a la víctima en 9.133 euros y al Sergas en la cantidad de 268 por la asistencia médica prestada a la herida. La defensa de la menor recurrió el fallo para solicitar que se redujera la indemnización, pero la Audiencia lo confirmó.

Antecedentes. La acusada tenía abiertos otros cinco expedientes

La sentencia recoge que la menor que protagonizó la agresión ya tenía abiertos otros cinco expedientes en el juzgado de Menores de Lugo por los que ya le habían impuesto un total de 19 meses de internamiento en régimen cerrado y otros 16 meses de libertad vigilada.



Objetivo de la condena

El juez explica que el objetivo de la condena es que la menor "no vuelva a cometer delitos; que reflexione sobre lo intolerable de su conducta y sobre las consecuencias que ha tenido para las víctimas, y que desarrolle el respeto a los demás, en general, y a las figuras de autoridad en particular", apunta.