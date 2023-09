Condenada por atacar a varios agentes y enseñarles los pechos en plena calle

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo impuso una condena de un año y cuatro meses de prisión a una mujer que atacó a varios agentes en el transcurso de un altercado y les mostró los pechos al mismo tiempo que les decía: "esto es lo que queréis".

El altercado se registró el 13 de septiembre de 2020, alrededor de las seis de la tarde, cuando la mujer —que tenía entonces 26 años— se vio implicada en una discusión con otras personas en la vía pública. En ese momento, varios agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad acudieron al lugar para zanjar la trifulca, "debidamente uniformados", y la acusada se dirigió a ellos "de forma irrespetuosa". Tal y como quedó recogido en la sentencia, la joven les dijo frases como: "iros a tomar por culo" o "estamos de vosotros hasta los cojones". Además, en un momento del altercado, la mujer abrió la prenda de ropa que llevaba puesta sobre la parte superior del cuerpo "para dejar a la vista la zona del pecho", al mismo tiempo que les decía a los agentes: "esto es lo que queréis".

La acusada se fue poniendo cada vez más violenta y se lio a empujones y patadas con los agentes, llegando a tirar a uno al suelo. A raíz de la agresión, el hombre sufrió heridas en una pierna y en un codo, por lo que tuvo que recibir asistencia médica y tardó un mes en recuperarse. El fallo judicial explica también que la joven se resistió en todo momento a la detención, tirándose al suelo, por lo que tuvo que ser levantada "en peso" por los agentes para poder introducirla en el vehículo policial, "invirtiendo en dicha acción alrededor de quince minutos". Por estos hechos, la mujer fue condenada como autora de un delito de atentado y le impusieron una pena de un año y cuarto meses de cárcel, 300 euros de multa y 1.171 euros de indemnización para el agente herido.

Tras conocer la sentencia, la letrada de la defensa presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo, alegando que, en todo caso, la conducta de la acusada constituiría un delito de resistencia, no de atentado, y solicitando además que se le aplicase la atenuante de dilaciones indebidas y también la eximente de intoxicación etílica. La sala revisó el caso, pero llegó a la misma conclusión que el juzgado de lo Penal. El tribunal concluye que "no cabe duda alguna de que la acusada desplegó una conducta que se incardina perfectamente en el delito de atentado, ya que acometió a los agentes".

La Audiencia explica además que "no se produjo ninguna paralización reseñable en el procedimiento, ni siquiera en su conjunto, pues fueron los plazos normales en la Administración de Justicia", por lo que no existieron dilaciones indebidas. Finalmente, en cuanto a la estimación de una circunstancia relativa al consumo de alcohol, el tribunal considera que "ha de descartarse de plano una eximente o incluso una semieximente, pues del propio relato de la apelante en Urgencias puede desprenderse que era conocedora de los hechos ocurridos. Este hecho, unido a que no se recoge en el parte de lesiones la afectación alcohólica, ni siquiera olor etílico, impide estimar la concurrencia incluso de una atenuante", señala. De este modo, la Audiencia confirmó la pena.