Condenada por agarrar del cuello a su hijastro, un niño que padece autismo

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo impuso una condena de 57 días de trabajos en beneficio de la comunidad a una mujer acusada de agarrar fuertemente del cuello a su hijastro, un menor diagnosticado de autismo. La agresora negó los hechos en el juicio y su letrado argumentó que el menor mentía, pero el juez consideró que había pruebas suficientes para concluir que la mujer era culpable de un delito de maltrato familiar.

La sentencia explica que una sentencia judicial de septiembre de 2015 atribuía la guardia y custodia del menor a la madre, con un régimen de visitas a favor de su progenitor. Así, el fin de semana del 11 y 12 de enero de 2020, cuando el niño se encontraba con su padre, la acusada, "con ánimo de dañar la integridad física del menor", lo agarró fuertemente por el cuello.

Como consecuencia de la agresión, el niño sufrió lesiones, "consistentes en abrasión superficial con hematoma y con lesiones petequiales en la periferia", por lo que tuvo que recibir asistencia médica y tardó seis días en curarse de las heridas.

La mujer fue acusada de un delito de maltrato familiar y en la vista oral negó los hechos. Su defensa alegó la posibilidad de que el menor "tuviese una tendencia fabuladora o a la mentira", pero el juez del Penal número 2 de Lugo consideró que había pruebas suficientes para imputarle la agresión, por lo condenó a la mujer. Tras conocer el fallo, el letrado defensor presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo, que revisó el caso y confirmó la condena.

TESTIMONIOS. El tribunal recuerda que las pruebas testificales no dejan lugar a dudas. Según explica, tanto la madre del niño, como su profesora y también su cuidadora durante la etapa infantil manifestaron que no les constaba que el menor fantaseara con la realidad o contase mentiras. Igualmente, la psicóloga del Imelga que intervino en la exploración del pequeño declaró que no apreció ningún rasgo de fantasía en el niño, "distinguiendo este ,en cuestiones sencillas, la verdad de la mentira", dijo. Esta profesional explicó además que mentir "no es un rasgo específico en personas con el trastorno padecido por el menor".

Estos testigos explicaron además que el niño les había mostrado una lesión en el cuello y que les hizo gestos de que había sido agarrado, "deduciendo de las explicaciones del menor que la autora había sido la pareja sentimental de su padre".

La médico forense, por su parte, explicó que el menor presentaba una lesión "inespecífica", pero que "sí pudo ser causada al deslizar un dedo en el cuello del menor, siendo posible que un solo dedo, y no los otros, dejara la marca en el cuello", dijo.

Con todos estos argumentos, la Audiencia Provincial confirmó la condena que le había impuesto a la mujer el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo, por lo que el fallo ya es firme.

Alejamiento: dos años sin poder acercarse al menor

Además de la condena a 57 días de trabajos en beneficio de la comunidad, el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo le impuso a la acusada la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del menor —a su domicilio o centro escolar o extraescolar— y la de comunicarse con él por cualquier medio durante dos años.



Indemnización



En concepto de responsabilidad civil, el juez condenó a la mujer a indemnizar a su hijastro en la cantidad de 198 euros por las lesiones que le provocó. A esta cantidad le tendrá que sumar los intereses legales correspondientes. La mujer también fue condenada a pagar las costas del juicio y de la acusación particular.