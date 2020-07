Condenada a 3 años por estafar 40.000 euros a una discapacitada y su madre

La Audiencia Provincial de Lugo impuso una condena de tres años de prisión y 1.620 euros de multa a una lucense acusada de estafar un total de 40.000 euros a una mujer discapacitada y a su madre anciana. La mujer negó los hechos en el juicio -que se celebró el pasado 16 de marzo- pero el tribunal considera "creíble" el testimonio de las denunciantes y ve "absoluta falta de lógica" en la versión de la acusada.

La mujer mantuvo en el juicio que no se apropió de ninguna cantidad. "Me transfirieron el dinero a mi cuenta porque, cuando se murió el hombre, vieron que en el testamento había dejado como heredera a una vecina y no querían que la mujer se llevara la herencia, por lo que me pidieron que pasara el dinero a mi cuenta y se lo fuera devolviendo poco a poco en mano. Y eso fue lo que hice. Las iba a visitar los fines de semana y se lo iba devolviendo. Yo no me quedé nada", declaró.

Por el contrario, según el relato de las acusaciones, la imputada estableció una relación "de profunda amistad y confianza" con las víctimas: una mujer que tiene reconocida una minusvalía del 66% por un retraso mental medio y su madre, una persona de avanzada edad que ya ha fallecido.

Aprovechando esa situación, la mujer les hizo creer que cuidaría de ellas en el futuro y que administraría su dinero para que les reportase un mayor rendimiento. De este modo, se ofreció para gestionarles la compra de una vivienda en la capital lucense por un importe de 40.000 euros y consiguió que le ingresasen ese dinero mediante dos transferencias de 20.000 euros cada una, realizadas en noviembre de 2016 y en marzo de 2017.

La Audiencia Provincial explica que la acusada dijo que había "cantidad de testigos" de las supuestas entregas, sin embargo, "no propuso ni llevó al acto de juicio ningún testigo"

Finalmente, la acusada no compró la vivienda ni tampoco les devolvió el dinero a las perjudicadas cuando se lo reclamaron. Según explicó la hija en el juicio, tanto ella como su madre la llamaron en varias ocasiones por teléfono, "pero nos decía que no quería saber nada del tema y nos colgaba", dijo.

CREÍBLE. Tras analizar el caso, la sala concluye que las manifestaciones de las denunciantes son "plenamente creíbles", mientras que el testimonio de la acusada fue "meramente exculpatorio". El tribunal entiende que, aunque madre e hija le pidieran a la acusada que retirara el dinero de su cuenta, "no se atisba ninguna razón" para que la mujer les fuera devolviendo el dinero en pequeñas cantidades, en lugar de hacerlo todo junto de una sola vez.

La Audiencia Provincial explica además que la acusada dijo que había "cantidad de testigos" de las supuestas entregas dinerarias en mano, sin embargo, "no propuso ni llevó al acto de juicio ningún testigo". Por todo ello, el tribunal lucense considera que la mujer cometió un delito de estafa y le impone una condena de tres años de prisión, así como una multa de 9 meses con una cuota diaria de seis euros, lo que suma un total de 1.620 euros. La acusada también fue condenada a abonar las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular, "al no ser inocua ni temeraria".