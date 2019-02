Conde vuelve a reclamar al Gobierno "propuestas concretas" sobre Alcoa

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, opina que ha llegado el momento de que el Ministerio de Transición Ecológica ponga encima de la mesa "propuestas concretas" para desarrollar el estatuto de las empresas electrointensivas y terminar así con la "incertidumbre" generada en las plantas de Alcoa en San Cibrao (Cervo) y A Coruña, porque "cuatro meses de silencio no son asumibles".

A preguntas de los periodistas en Mondoñedo, Conde dijo que "el Gobierno tiene que darle una solución inmediata, que pasa, necesariamente, por concretar un marco eléctrico que dé estabilidad y que dé certeza a las industrias electrointensivas, en este caso a Alcoa". A su juicio, "todas las incertidumbres que se están generando, tanto en la planta de Alcoa de A Coruña como en la de San Cibrao" se podría evitar si el Gobierno concretase de una vez por todas "una solución".

"Una solución que pasa, precisamente, por establecer un marco eléctrico que determine un precio competitivo de la energía y que, por lo tanto, Alcoa A Coruña y Alcoa San Ciprián tengan un marco estable desde el punto de vista de sus ingresos y de la planificación", añadió.

"Llevamos cuatro meses desde que surgió el conflicto y, lamentablemente, el Gobierno no ha puesto ningún tipo de propuesta encima de la mesa y en la Xunta de Galicia empezamos a estar preocupados por esa inacción", reconoció Conde.

Por ello, afirmó que por parte de la Xunta se espera que el Gobierno "de forma inmediata pueda concretar una propuesta que pueda ser evaluada por el sector y por las administraciones" para establecer un marco que dé certidumbre y certezas a los trabajadores de Alcoa.

"Hacemos un llamamiento para que el Ministerio de Transición Ecológica se una a la mesa industrial y, por lo tanto, el Gobierno establezca una solución energética a un problema que es puramente energético", dijo Conde.

Además del Ministerio de Industria, añadió, "necesitamos que el Ministerio de Transición Ecológica también establezca propuestas concretas para desarrollar el estatuto de las empresas electrointensivas". "Cuatro meses de silencio no son asumibles", zanjó.

El comité de Alcoa Coruña pide que el estatuto electrointensivo no sea un parche

El presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos Corbacho, ha demandado este viernes que el estatuto del consumidor electrointensivo en el que está trabajando el Ministerio de Industria "debe llegar en condiciones para que no sea sólo un parche, sino una solución que cree un escenario atractivo para un posible inversor". "Tiene que haber una tarifa transparente y predecible para que no haya excusas para no invertir en las plantas", ha asegurado Corbacho en declaraciones a la prensa tras la reunión entre representantes de los trabajadores y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González-Formoso, a quien le ha pedido que "presione" al Gobierno central.



En este sentido, el presidente del comité de empresa ha destacado que necesitan que "todo el mundo se aplique para buscar una solución" que no sólo afectaría a Alcoa, "sino a otras empresas de la comarca de A Coruña, "como Ferroatlántica, Megasa, o Celsa". Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña ha manifestado su apoyo a las demandas de los trabajadores y ha expresado su voluntad de que el estatuto dedicado a las empresas de gran consumo energético sea elaborado "cuanto antes".



"No queremos que sea un parche para unos meses, sino que permita a Alcoa y a todas las empresas que dependen del consumo eléctrico tener unas condiciones que les permitan mantenerse competitivas y garantizar su futuro", ha señalado González-Formoso, a quien altos responsables del Ministerio le han asegurado "que están apurando la redacción del estatuto". Precisamente este viernes ha comenzado el plazo de consulta pública del estatuto, un periodo de dos semanas en el que el sector electrointensivo podrá trasladar al Ministerio de Industria sus demandas para que éste las tome en consideración a la hora de elaborar el proyecto final.



Mientras tanto, la mesa de industria formada por los representantes de los trabajadores de Alcoa en Avilés y A Coruña, el Ministerio de Industria y los Gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia se reunirá en Madrid por primera vez el próximo día 5 de febrero a las 12.00 horas. "Es muy pronto para hablar, pero por primera vez los trabajadores vamos a estar sentados en esa mesa para discutir cuál es la mejor solución para el futuro de la planta, es algo que valoramos", ha concluido Corbacho, quien ha asegurado que "le consta" que el Ministerio de Industria "ya está trabajando en la regulación del estatuto del consumidor electrointensivo".



El comité de empresa de Alcoa en A Coruña, como ya anunció tras firmar el preacuerdo con la empresa, no detendrá su calendario de movilizaciones: están previstas concentraciones a las 10.30 horas en el Puerto de Vigo y a las 12.00 horas en el Puerto de Vilagarcía de Arousa para protestar contra la importación de aluminio.