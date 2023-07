Hai medios e políticos que xa o ven de ministro de Economía se gaña o PP as eleccións.

Só estou centrado en axudar a que Alberto Núñez Feijóo acade unha maioría absoluta ou ampla para gobernar en solitario. Cando chegue ao Congreso tratarei de contribuír no marco dun equipo, que é o realmente importante.

Que modelos desenvolvidos pola Xunta considera vostede aplicables no Goberno central?

Nos seus 13 anos como presidente da Xunta, Núñez Feijóo marcou as pautas para buscar solucións no ámbito industrial e social. Galicia é a única comunidade autónoma con educación infantil gratuíta de 0 a 3 anos e con medidas avanzadas no ámbito da conciliación. A Xunta tamén deseñou propostas innovadoras no eido industrial, pero o máis importante é o conxunto de propostas que aporta Feijóo e que España necesita.

Considera que Lugo e Galicia contan cun nivel de industrialización axeitado?

A provincia ten unhas capacidades instaladas moi relevantes. Estou orgulloso de ter colaborado coa iniciativa privada para o seu impulso. O apoio á recuperación de Alcoa, á instalación de Altri, o polo aeronáutico de Rozas e a biotecnolóxica Indukern marcan a ruta do Lugo industrial do 2030 e debe converterse en eixo vertebrador do noso territorio. A consolidación destes proxectos esixe decisións políticas relevantes que o Goberno de Pedro Sánchez non concretou nos últimos anos. A falta dun prezo eléctrico competitivo, algo anómalo noutros países, constitúe un lastre para Alcoa. O retraso na concesión de fondos europeos dilata no tempo a decisión de Altri de crear unha fábrica de fibra en Palas que favorecía os sectores forestal e téxtil.

Ten opcións a provincia de dar un salto non só industrial, senón tamén tecnolóxico?

Os sectores téxtil, aeronáutico, alumineiro e biotecnolóxico deben ter un impacto adicional nas pequenas e medianas empresas. Tamén terán incidencia no eido do coñecemento. Desde a Universidade de Santiago e desde centros tecnolóxicos xérase valor en termos de coñecemento. Lugo está creando un ecosistema de innovación e vangarda.

Pódese dicir que o polo aeronáutico de Rozas foi a súa gran aposta?

Trátase dunha iniciativa que pretendía anticiparse a novos retos de futuro desde o punto de vista tecnolóxico. Tiñamos a infraestrutura, como era o aeródromo, e a partir de aí deseñamos os instrumentos para establecer unha colaboración público-privada co fin de atraer empresas tractoras como Airbus, Avincis ou Telespacio. Galicia impulsou unha serie de investimentos en avións non tripulados que son unha referencia no ámbito internacional e sitúan Lugo no mapa aeronáutico. E desenvolvemos unha serie de proxectos innovadores que son trasladables ao tecido produtivo.

"A pregunta que teñen que facerse os lucenses é se as infraestruturas da provincia están mellor hoxe ou hai cinco anos. Coido que o balance é negativo"

Esta modernización choca co eterno problema das eivas viarias e ferroviarias.

Aos gobernos hai que medilos polos seus feitos. A pregunta que teñen que facerse os lucenses é se as infraestruturas da provincia están mellor hoxe ou hai cinco anos. Coido que o balance é negativo. Temos unha provincia desvertebrada desde o punto de vista das comunicacións. O viaduto de Castro segue sen reconstruírse despois de case dous anos. Lugo segue sen conexión por autoestradas con Santiago e Ourense e as autovías da Mariña e de Monforte a Ponferrada nin teñen fondos nin prazos de execución. No eido ferroviario pretenden vendernos que se están facendo melloras para implantar a alta velocidade entre Lugo e Ourense, pero non será tal, senón un tren moito más lento. O PP non pode aceptar a decisión do PSOE de deixar Lugo fóra do Ave. Galicia, Asturias e Castela e León uníronse para reivindicar o corredor de ferroviario de mercadorías a Europa, a pesar das diferenzas de cor política, pero o novo comisionado do Goberno para este proxecto non se reuniu nin coa Xunta nin cos empresarios nos seis meses que leva no cargo.

Bota de menos a docencia?

A vida ten etapas. Tiven interese por ensinar desde pequeno. Na Universidade San Pablo-CEU pasei anos moi gratificantes desde o punto de vista docente, da investigación e da xestión. Foron experiencias enriquecedoras que me permitiron ver outros países e culturas e que me serven de base para o traballo político.