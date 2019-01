Concursos recurridos y falta de ofertas impiden contratar servicios municipales

El Concello acumula decenas de servicios municipales prorrogados o sin contrato bien porque el gobierno local no logra sacar adelante los concursos o porque, cuando lo hace, los procesos son recurridos o ninguna empresas presenta ofertas y quedan desiertos. En estos casos, las razones del desinterés podrían estar en los bajos presupuestos que se fijan para la gestión de algunos servicios o en la introducción de las llamadas cláusulas sociales, por las que el Concello realiza un mayor control de los salarios y condiciones laborales de los trabajadores de las concesionarias. Además, el retraso en los pagos por parte del ente local que acumulan algunas facturas también podría estar detrás de la reticencia de las empresas.

El último caso de contrato de servicios municipal que no interesa a la actual concesionaria es el de animación de los centros sociales, ya que la empresa Serviplustotal, que hasta ahora lo gestionaba, renunció a continuar con la prórroga que le ofreció el gobierno local, lo que provocó desde este lunes una paralización de las actividades programadas y dejó sin clases y talleres a más de 4.200 usuarios. La situación, que afecta además a unos 50 monitores que se quedaron sin trabajo a la espera de una subrogación, podría quedar solucionada en los próximos días después de que el gobierno local llegase a un acuerdo con la empresa Vitae para que se haga cargo de este servicio hasta el mes de junio -que es cuando finalizan las actividades programadas- por un importe de 71.134 euros. Según informan fuentes de la alcaldía, la apertura de los centros sociales también estará garantizada, ya que de ello se encarga la empresa Combina Social, de Cogami.

GRÚA MUNICIPAL. Pero aunque este problema quedaría solucionado de forma momentánea hasta que se licite de nuevo el concurso de gestión de los centros sociales, la adjudicación de otros servicios municipales acumula retrasos porque el gobierno local tuvo que declarar desierto el concurso ante la falta de oferta e iniciar un proceso negociado, como ocurrió con el contrato de la grúa municipal. El importe ofrecido por el Concello no convenció inicialmente a ninguna empresa y el gobierno local decidió invitar entonces a firmas del sector dado que la actual concesionaria, Cechalva, anunció que no continuaría gestionando el servicio porque no le resultaba rentable. Finalmente, dos empresas presentaron ofertas y en la actualidad este concurso está a la espera de resolución, ya que las firmas todavía pueden mejorar su propuesta inicial. Entretanto, a los trabajadores de la concesionaria se les adeudan cuatro pagas porque la empresa asegura que no tiene dinero en caja para pagar debido a que el Concello le debe cuatro facturas.

El servicio de ayuda a domicilio también se está prestando en la actualidad con un contrato prorrogado por unos meses y a la espera de que salga el nuevo concurso, ya que la actual concesionaria, Valoriza Servicios a la Dependencia, renunció a una prórroga de dos años al justificar que el precio que le abona el Ayuntamiento es muy ajustado y no le compensa.

Lo mismo ocurre con la gestión del centro de día Antonio Gandoy, que gestiona con el contrato prorrogado la empresa Innovacion y Desarrollo Asistencial, que también mostró sus reticencias a continuar con el servicio porque aseguraba que le daba pérdidas. El gobierno local licitó el mes pasado de nuevo este contrato por un importe de 425.000 euros anuales y una duración de un año, prorrogable como máximo hasta cuatro.

Otra empresa que desistió de presentarse al concurso pese a que todavía gestiona el servicio es Sermasa, que se encarga de la apertura de los museos municipales. La firma está integrada en el grupo Vendex, investigado en el marco de la operación Pokemon, y no presentó oferta a un nuevo concurso que además acumula más de cuatro años de retraso desde que fue convocado por primera vez, ya que una asociación de guías turísticos enmendó las bases y el gobierno local decidió tras varias consultas cambiarlas.

Tras un largo proceso, la multinacional Eulen fue la única firma que optó al concurso y en la actualidad el Concello está a la espera de que la empresa presente la documentación requerida para adjudicarle definitivamente un contrato que tendrá un coste anual de unos 585.000 euros y afectará también a la gestión de las oficinas de turismo.

COMIDA DE MAYORES. Pero el gobierno local no solo tiene problemas a la hora de adjudicar los grandes contratos, ya que también para aquellos servicios que externaliza puntualmente, como la organización de una comida para los mayores del municipio, no encuentra empresas dispuestas a asumirlo por el reducido precio ofertado. De hecho, el gobierno local tuvo que licitar hasta en tres ocasiones este contrato, lo que implicó que de momento no se haya podido celebrar este tradicional encuentro.

En otros concursos el Concello no logra atraer empresas porque fija un canon demasiado elevado, como ocurrió con el proceso para adjudicar la cafetería del centro cultural O Vello Cárcere. El pliego de condiciones estipulaba un precio de alquiler por el local de 2.000 euros al mes. Solo una firma se presentó, aunque su oferta fue anulada porque no cumplía los requisitos estipulados. El gobierno local inició un nuevo proceso, manteniendo el precio, aunque modificó algunas cláusulas para ofrecer un almacén y flexibilizar los horarios y las comidas que debe haber en el menú.