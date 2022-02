Os concursos de disfraces do Entroido de Lugo serán o sábado 26 e o martes 1

A área de Cultura do Concello de Lugo presentou este xoves as actividades que se celebrarán este Entroido. A concelleira Maite Ferreiro afirmou que os 15 eventos son "para distintos públicos, con animación musical e teatral na rúa".

Un dos puntos máis destacados do programa é a volta do concurso de disfraces, logo de que a pandemia impedira celebralo o pasado ano. A categoría infantil terá o seu turno o sábado 26 de febreiro, mentres que o martes 1 de marzo será a ocasión dos adultos.

As actividades do Entroido 2022 comezarán o vindeiro martes, 22 de febreiro, coa Tradescola, que realizará unha nova actividade propia das datas do entroido como é o Folión de Entroido. A actividade partirá do Centrad ás 17.00, e todos os alumnos e alumnas que queiran participar irán marcando os ritmos característicos do Folión acompañados con bombos, tambores, chocas e outros utensilios de labranza metálicos para facer este pasarrúas especial de Entroido. Faranse paradas en distintas rúas e prazas do centro da cidade e realizaranse pequenas intervencións con bailes e cantos típicos do entroido.

O venres 25, as actividades comezarán co Pregón do Entroido, a cargo do músico local David Taboada, e continuarán a partir das 20:30 coa actuación musical da charanga Unión Phenosa polo recinto histórico.

O sábado 26 a animación comezará a partir das 12:30, coa actuación da Tambukada, que continuará ás 14:00, ambas actuacións pola zona centro. A partir das 17:00, terá lugar o concurso infantil de disfraces na praza Maior. Durante a deliberación do xurado, o público poderá desfrutar da animación de Kote Malabar, e a partir das 20:30, a charanga Asociación Amigos da Terra Chá.

O domingo 27 a praza Maior contará coa gala de circo de Entroido Introitus, interpretada por Culturactiva.

O luns 28, a compañía de teatro Down Lugo e Cía realizará o seu espectáculo Ti te me deixas querer? no fondo da praza Maior ás 19:00, e a partir das 20:30 a charanga OT animará as rúas do centro da cidade.

O martes 1 de marzo a partir das 12:30 sairá da praza Maior o espectáculo itinerante Pakonstein, a cargo da compañía Discípulos de Morales. Pola tarde terá lugar o concurso de disfraces en categoría adulta, a partir das 17:00 na praza Maior, e ás 18:30 a charanga Paradela realizará animación de rúa polo centro da cidade.

As actividades do Entroido rematarán o venres 4 co Enterro da Sardiña, organizado pola asociación Pepe Barreiro.