El concurso de Mavieira, con casi 312 millones de euros de deuda, se enreda

Cuando encaraba su fase final, el mayor concurso de acreedores de la provincia de Lugo, el de Mavieira S.L., se ha enredado. La titular del juzgado Mercantil de Lugo ha cesado a su administrador concursal por "incumplimiento de los deberes de diligencia, imparcialidad e independencia", que este niega.

El administrador cesado, el economista Manuel Morera, anuncia que presentará esta semana un recurso de reposición contra el auto de la jueza que lo separa del cargo y que le impide ser designado administrador concursal en el partido judicial de Lugo durante tres años. Si la magistrada lo desestima, tiene previsto interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Mavieira, que surgió de la fusión de 18 sociedades que pertenecían al desaparecido Grupo Mahía —la segunda constructora más grande de Galicia—, entró en concurso de acreedores hace cinco años, en septiembre de 2019, cuando acumulaba una deuda de 311,7 millones de euros, casi la mitad, 144 millones, se los debía a la Sareb, el llamado banco malo.

Mavieira contaba con un millar de propiedades

Poseía entonces unos activos valorados en 171 millones, pues contaba con 1.023 fincas registradas, desde trasteros hasta edificios, en 16 provincias de Galicia, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias.

La jueza separó del cargo a Manuel Morera, lo que es una medida inusual, atendiendo a la petición formulada por el abogado del Estado en nombre de la Agencia Tributaria.

Uno de los motivos que aduce la magistrada para ese incumplimiento es que presentó con demora los informes trimestrales sobre el estado de las operaciones de liquidación.

Manuel Morera reconoce que presentó el primer informe con casi un año de demora, debido a los atrasos causados "por infinidad de problemas que generó el concurso en ese año". Asegura que una vez presentado el primer informe, los cinco siguientes fueron en tiempo y plazo, sin recibir alegación alguna.

El administrador concursal cesado vendió bienes a la baja

Otro de los argumentos que aduce la Agencia Tributaria, atendido por la jueza, es que el administrador concursal cesado vendió bienes a la baja a personas relacionadas con la concursada.

"Ninguna venta directa se hizo por debajo del valor de mercado fijado por una tasadora homologada por el Banco de España", precisa Morera, que añade que en las que se realizaron a través de subasta judicial "los acreedores con hipoteca se quedaron con los bienes y los menos valiosos a los que renunciaron se adjudicaron al mejor postor".

Ante las dudas suscitadas, también quiere dejar claro que "no he vendido a ningún amigo, ni a ningún familiar" alguna de las 700 propiedades ya expendidas de las más de 1.000 que tenía este grupo inmobiliario. Dice que todas esas operaciones fueron autorizadas por el juzgado y que todas, excepto una, no recibieron en su día alegaciones, ni oposición.

La magistrada también cimenta su decisión en que Morera tenía relación contractual con el administrador societario de Mavieira. El cesado señala que este fue cliente suyo hasta 2015 y recuerda que, a raíz del concurso, fue nombrado administrador societario en septiembre de 2019 por la propia junta de accionistas de la empresa, tal y como acreditó un notario.

Además la jueza considera "exorbitantes" tanto los honorarios del abogado y el procurador del concurso como los salarios, casi 120.000 euros, gastos de viaje incluidos, que cobró en dos años el que fue administrador societario, bienio que, según Morera, "se debió a la pandemia y a la solicitud de convenio que retrasaron la apertura de la liquidación y por tanto el cese del administrador social".

Manuel Morera precisa que el administrador societario fue nombrado por la junta de accionistas de la empresa y fue esta la que estableció su nómina, además en esos dos años realizó "decenas de ventas de bienes". Sobre los otros dos profesionales aclara que sus emolumentos son la mitad de los que les corresponderían por tablas, 500.000 euros el letrado y 300.000 el procurador, pero que solo han percibido un tercio hasta ahora.

Morera cree que es un "chivo expiatorio" de la Agencia Tributaria

El administrador concursal cesado, Manuel Morera, cree que es "un chivo expiatorio" de la Agencia Tributaria en este procedimiento. Este ente de la administración del Estado es el segundo principal acreedor de Mavieira al acumular una deuda de 48,5 millones de euros.

A este economista le resulta "curioso" que aunque el grupo inmobiliario, antes del concurso, "le ofreció hipotecas" a la Agencia Tributaria por "varios cientos de propiedades", esta "no las aceptó", por lo que "solo tiene garantías por 33.000 euros de esos 48,5 millones adeudados".

A Morera también le "sorprende" que, pese a que tenía decenas de embargos sobre propiedades de Mavieira entre 2010 y 2012, la Agencia Tributaria no los ejecutó, por lo que cuando se declaró el concurso en 2019 estos "se cancelaron y los bienes se pudieron vender libres de cargas".