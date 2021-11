Concurrida mañana de Difuntos tanto en calles como en cementerios

Unos salían a por el pan y otros volvían de fiesta. A primera hora convivían por el centro de Lugo las dos versiones de la celebración del Día de Difuntos. Por una parte, los madrugadores que iban a por el pan y los pasteles y que -en algunos casos- andaban raudos para subir al cementerio en cuanto tuvieran todo listo. En la otra cara de la moneda estaban los más jóvenes (y no tanto) que, tras vivir una noche intensa, regresaban (o no) a casa: unos deambulando como fantasmas y otros manteniendo todavía las energías, aunque con los disfraces algo desaliñados.

En la cola de una panadería del centro, a primera hora, confluían los unos y los otros con bastante harmonía. "Ides moi guapos, ¿sodes desos do calamar?", preguntaba una señora a una pandilla caracterizada de varios personajes de filmes de terror. "No, vamos de otra película, pero si me llamas guapo te invito al pan", le contestaban.

CEMENTERIO DE SAN FROILÁN

Tras los primeros campases del día, el foco de esta jornada estuvo, como no, en los cementerios. Favorecidos por una mañana en la que la lluvia no fue muy agresiva y en la que por momentos salió el sol, la afluencia al campo santo de San Froilán fue elevada, en este día en el que los aforos retomaban la normalidad en los cementerios. No podría hablarse de normalidad, pero sí de una estampa a medio camino entre un día de Difuntos prepandemia y el de, por ejemplo, el año pasado.