Cash Récord | Estos son los motivos por los que el fiscal pide la absolución de Vilariño

Este viernes quedó visto en la Audiencia Provincial de Lugo el juicio por el caso del Cash Récord con los alegatos de las partes. Las acusaciones tienen claro que hay indicios sólidos y suficientes para condenar a Manuel Juan Vilariño como autor del doble crimen. Los letrados presentaron al acusado como un hombre frío y calculador, con antecedentes por varios delitos, cliente habitual del establecimiento y avezado en el manejo de armas. Además, dan veracidad a los testigos que lo implicaron en los hechos y lanzaron al aire una pregunta fundamental: ¿De donde salieron los 3.800.000 pesetas que el procesado ingresó en un banco tras el crimen?

En la parte contraria, el fiscal y la acusación particular solicitaron la libre absolución del procesado. En su opinión, no existe ninguna prueba de que Manuel Juan Vilariño participase en el atraco a Cash Récord. Ninguno de los vehículos vistos aquel día por el polígono estaba relacionado con él, ninguna de las armas que se le llegaron a intervenir había participado en los asesinatos, y ningún testigo lo situó, a ciencia cierta, en el lugar de los hechos. Para la defensa, “Ya no es que no haya pruebas, es que no hay ni indicios, únicamente conjeturas y rumores”, señaló

En su derecho a la última palabra, el acusado guardó silencio. El caso quedó visto para sentencia y será ahora el tribunal el que incline la balanza judicial a favor de la tesis de la acusación, o de la defensa.

Los argumentos del fiscal para pedir la absolución

El ministerio fiscal solicitó una "sentencia absolutoria" para el procesado Manuel Juan Vilariño en la exposición de sus conclusiones finales, en la última jornada del juicio que se celebró esta semana en la Audiencia Provincial de Lugo al entender que "no hay indicios suficientes para legalmente enervar, destruir, la presunción de inocencia del acusado".

"Entiendo que la Justicia le da a cada uno lo suyo", dijo al inicio de su exposición el fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, quien acto seguido anunció que el ministerio público iba a situarse en una posición que "no es habitual", precisamente por "pedir una sentencia absolutoria".

Durante la exposición de sus conclusiones finales, el fiscal reconoció la existencia de indicios en contra de Manuel Vilariño como que realmente "conocía las armas y sabía manejarlas", o que era cliente habitual del Cash Récord y también conocía a las víctimas, pero al mismo tiempo afirmó que es "complicado" atribuirle unos patrones de comportamiento que permitan vincularlo directamente con el doble crimen.

"Necesitamos más cosas", dijo el representante del ministerio público, quien incluso puso en duda que se pudiese vincular el asalto del Cash Miño, perpetrado dos años antes, con el atraco al Cash Récord, en función de un modus operandi común, tal y como indicaron en su informe los policías de la Udev que revisaron la investigación.

"No sabemos lo que pasó en el Cash Récord", recordó el fiscal, porque a tenor de lo sucedido "parece que fue un hecho concebido para dar muerte a los dos empleados", algo que no había sucedido dos años antes en el atraco al Cash Miño, en la calle Montirón, también en Lugo.

Por ello, insistió en que "no sabemos cómo se produjo" y, por lo tanto, "no se puede acreditar que fuese de la misma manera en los dos casos".

En cuanto al hecho de que se vinculase también al procesado con un tercer homicidio todavía sin resolver, el de un toxicómano de Monforte que supuestamente tenía tratos con el acusado, dijo que, "a pesar del esfuerzo ímprobo por parte de la Udev", tampoco se han aportado pruebas que lo acrediten.

De hecho, dijo que, según su criterio, como no había "indicios suficientes" para sostener la causa del Cash Récord, es como "si sumando los indicios del Cash Miño" y de la investigación por el asesinato sin resolver se buscase transmitir "la apariencia de que hay más indicios de los que realmente hay".

Aunque en varias ocasiones alabó el trabajo realizado por los funcionarios policiales en la causa, el fiscal también dijo que, quizás, ese trabajo se centró "demasiado en buscar indicios en contra de una persona, y demasiado poco en buscar la verdad", una forma de proceder que, según su criterio, puede llevar a la equivocación.

Con respecto al testimonio del antiguo toxicómano, ya fallecido, que en su momento declaró que el procesado le había ofrecido participar en el atraco, reconoció que "es posible se le pueda dar credibilidad", aunque tal testimonio "no fue sometido a contradicciones". Además, dicha circunstancia tampoco implica que, necesariamente, Manuel Juan Vilariño, hubiese perpetrado el atraco.

Tampoco contribuyó a darle credibilidad a ese testimonio, precisó, las sucesivas declaraciones del cuñado del fallecido, que, si bien reconoció que le había contado lo del ofrecimiento, "cada vez que abría la boca ofrecía una versión diferente".

En cuanto a otro de los indicios que maneja la acusación particular, un "reconocimiento fotográfico" realizado en su momento con un testigo, recordó que "no es contundente en absoluto". De hecho, "el testigo dijo que el procesado era la persona", de las que le presentaron, que "más se parecía a la que vio".

En cuanto a la revisión de la causa que se hizo por parte de agentes de la Udev, el fiscal dijo que no aportó "ningún elemento probatorio nuevo". A su juicio, incluso contribuyó a "ensombrecer" un poco más "la poca contundencia que había en contra" del procesado, al introducir nuevos elementos que no llevaron a ninguna prueba nueva.

El fiscal dijo que en el juicio prestaron testimonio "profesionales como la copa de un pino", policías con muchos años de servicio a sus espaldas, que expresaron su "convicción" de que el procesado era el autor del doble crimen, pero nada "más que su convicción".

Las familiares del Cash Récord. SEBAS SENANDE

Por ello, aunque también reconoció que el acusado incurrió durante su declaración en varias "falsedades", también dijo que son necesarios "elementos más contundentes para enervar su presunción de inocencia".

"Mi postura podrá ser o no entendida", pero Roberto Brezmes dijo que actuó "con toda la rectitud" de la que ha "sido capaz". Si el resultado de sus conclusiones no es diferente, aseguró, "no ha sido por falta de trabajo".

La defensa pide la libre absolución

Por su parte, la abogada que ejerce la defensa Vilariño, pidió en sus conclusiones la "libre absolución" para su cliente. Dijo que en todo el proceso no fue presentada "ni una prueba de cargo, ni ningún indicio sólido" que pueda acreditar una condena", a pesar de que "a lo largo de 28 años se han practicado un sinfín de diligencias".

La acusación particular: "Hemos desmontado sus patrañas"

Aunque finalmente delegó en la letrada Carmen Balfagón el ejercicio de la acusación particular, Gerardo Pardo de Vera fue el letrado lucense que durante años estuvo al lado de las familias de los dos asesinados en el doble crimen del Cash Récord, Esteban Carballedo y Elena López, y este viernes, a las puertas de la Audiencia Provincial, dijo que la vista ha servido para desmontar "las patrañas y mentiras" del único procesado.

Desde su punto de vista, aunque en la causa no existen "pruebas directas", sí han quedado "patentes" a lo largo de la investigación y ahora en el desarrollo de la vista oral "indicios" determinantes que apuntan a la autoría por parte del procesado de ambos crímenes.

"No somos nosotros los únicos que decimos que hay una carga probatoria suficiente como para concluir en una condena", dijo el letrado a los medios de comunicación, en alusión a la convicción expresada en la vista oral por parte de los policías que realizaron las investigaciones.

Además, quiso destacar, "en el mismo plano" de importancia, "que todas las mentiras y patrañas del acusado quedaron desmontadas". "Se han ido desmontando una a una. Está en su derecho de mentir, pero eso no es inocuo. Debe ser valorado por el tribunal. La opinión pública ya lo ha hecho", sentenció.