Conciliar en verano: un lujo para la mayoría de las familias trabajadoras

Si la vuelta al cole implica un desembolso considerable para las familias, el final de curso tampoco se queda atrás. Con casi tres meses de vacaciones por delante —un total de 81 días en la comunidad gallega—, los escolares celebran encantados la llegada del verano, pero los progenitores afrontan un puzzle con demasiadas piezas que encajar. ¿Qué pueden hacer las familias lucenses con sus hijos durante 11 semanas?

Los progenitores que pueden solicitar sus 30 días de descanso en el periodo estival ya tienen un mes solucionado, pero aún así les quedan otras 8 semanas de conciliación. Además, no todos los padres pueden disfrutar de sus vacaciones completas en verano.

La primera opción en muchos casos son los campamentos públicos. El Concello de Lugo ofertó este verano más de 500 plazas en las Casas das Linguas y en O Vello Cárcere (gratuitas) y en los centros sociales, al módico precio de 10,30 y 12,36 euros la quincena, dependiendo del mes.

Sin embargo, esta oferta municipal no cubre la demanda y muchos niños se quedan sin plaza. Además, los padres afirman que los horarios no se ajustan a sus necesidades laborales, ya que se desarrollan únicamente de 9.00 a 14.00 horas y no ofertan servicio de comedor ni horario de tarde.

Descartada esta alternativa, quedan los campamentos privados, con una oferta mucho más amplia y con precios dispares. Por citar algunos, solo en horario de mañana, el del Círculo de las Artes cuesta 45 euros semanales, de lunes a viernes; el de Xaquedrum, 60; el Summer Camp de Total Sport, 65; el de Paso a Paso, 59; el del Club Fluvial, 75 (para socios) o 95 (para no socios), el del Grupo Vitae, 78; el de Milcores, 80, y el de la Escuela de música Heiko, 130 euros. Así, tener a un niño en un campamento todo el periodo de vacaciones durante la jornada matinal rondaría los 700 euros. Quitando el mes de vacaciones de los padres, bajaría a 500.

Para las familias que necesitan un horario más amplio, algunos ofrecen comedor. En este régimen, el Club Fluvial cuesta 110 euros semanales; el del Colegio Maristas, 150; el del Grupo Vitae, 174 (hasta las 20.00 horas), el de Lumieira, 185 (hasta las 20.00 horas) y el de la escuela Waldorf-Meniñeiros, 195 (hasta las 19.30). De este modo, dejar a un niño en un campamento con comedor todo el verano costaría alrededor de 1.600 euros y, solo 8 semanas, supondría un desembolso de unos 1.200 euros. Casi todos los campamentos tienen descuentos si se contratan varias semanas.

Las familias con varios hijos se plantean también la posibilidad de contratar a una empleada de hogar. A diez euros la hora, una trabajadora costaría 250 euros a la semana en horario matinal (2.750 euros todas las vacaciones escolares) y 500 a jornada completa, lo que sumaría 5.500 euros las 11 semanas de vacaciones.

Elijan la opción que elijan, las familias llegan a septiembre con las economías resentidas y la sensación de que ninguna administración se interesa realmente por esta problemática.

Cristina Aguado: "Necesitamos una red de apoyo a las familias"

Cristina Aguado es madrileña. Se trasladó a Lugo por su pareja y tiene un hijo de 5 años de edad, lo que le obliga a hacer auténticas filigranas para conciliar en verano. "Es un problema tremendo porque son muchas semanas y las familias tenemos que trabajar. Yo en junio lo mandaré al campamento del Círculo y por las tardes pediré favores a mis conocidos. En julio irá al campamento de Lumieira todo el día. Pagaré en total 600 euros y todavía me queda agosto. Yo en verano cojo 15 días de vacaciones para reservar el resto y poder visitar a mi familia en Navidad, que también hay vacaciones escolares. Lo que hice este año fue negociar con mi empresa y en lugar de trabajar 15 días en agosto trabajo todo el mes a media jornada y además teletrabajando. Tengo que renunciar a mis vacaciones para poder atender a mi hijo, pero me siento afortunada porque me dejan hacerlo", dice.

Pagaré 600 euros de campamentos y en lugar de mis 15 días de vacaciones trabajaré todo el mes a media jornada

Cristina Aguado está muy agradecida con las facilidades que le da su empresa para conciliar, pero considera que no corresponde a las pymes realizar este esfuerzo. "Son las administraciones las que tendrían que solucionar este problema y crear una red de apoyo. No es normal que los colegios cierren casi tres meses. Sería ideal que los niños pasasen todo ese tiempo con sus padres, pero no es viable. Los campamentos están muy bien, pero no todo el mundo puede pagarlos. Y encima en septiembre hay que comprar libros y material escolar", concluye.

Ana García: "¿Qué familia trabaja solo de nueve a dos?"

Para Ana García, que tiene dos hijos de 3 y 4 años de edad, organizar el verano es toda una odisea. Son una familia monoparental que vive con un salario y ninguna administración piensa en casos como el suyo. "Los campamentos públicos son más económicos que los privados, pero, ¿qué familia trabaja solo de nueve de la mañana a dos? Ni tan siquiera los funcionarios. Yo necesito una opción con comedor, así que mi hijo mayor irá todo el mes de julio al campamento del grupo Vitae. Además, le busqué otro de idiomas para las semanas de junio y septiembre que no tienen colegio. En total, pagaré 750 euros, y eso porque en mi empresa puedo disfrutar de todo el mes de agosto de vacaciones y ese tiempo ya están conmigo", comenta.

El pequeño está en la guardería y el mayor me cuesta 700 euros. El próximo año serán 1.500 los dos, más de lo que gano

De momento, el hijo pequeño de esta lucense está en la guardería, que es gratuita, pero el próximo verano cambiarán las cuentas. "El año que viene, el pequeño ya irá al colegio y en verano tendrá que ir a un campamento, así que los dos niños me costarán unos 1.500 euros, más de lo que yo gano al mes. Es increíble que se destine el dinero público a otras cosas y se piense tan poco en las familias y en los niños", lamenta.

Al igual que para estas dos madres, conciliar la vida familiar y laboral durante casi tres meses es una odisea para muchas familias que claman apoyos.

Los abuelos se convierten en la única opción para muchos progenitores

La opción más económica para conciliar en verano es sin duda recurrir a los abuelos, una elección llena de ventajas, pero también con algunas pegas. Para muchos psicólogos, la época estival es un momento idóneo para fortalecer el vínculo entre abuelos y nietos, ya que tanto unos como otros tienen mucho que dar en una relación generalmente entrañable.

La compañía de los pequeños aporta vitalidad y ayuda a mitigar la soledad que sienten muchas veces los mayores. Además, cuando ya han dejado atrás el mercado laboral y disponen de más tiempo libre, el cuidado de los niños hace que los abuelos se sientan útiles.

Sin embargo, los psicólogos recomiendan analizar las posibilidades y la situación de los abuelos para evitarles una sobrecarga de trabajo.

Para Patricia Vila, cargar a sus padres con sus dos hijos de 9 y 12 años durante ocho semanas sería un abuso. "Con los abuelos estarían estupendamente, pero es demasiado tiempo y considero que no es adecuado cargarles con esa responsabilidad. Dicen que los abuelos están para malcriar a los nietos, y realmente es así. En mi caso, mis padres se esfuerzan todo lo que pueden para que los niños estén contentos y felices con ellos, aunque eso implique consentirles cosas que yo jamás les consentiría, como comer a la carta todos los días. Además, los niños saben perfectamente con quien lidian y se aprovechan de esa situación. Si se pasan así todo el verano, después es muy complicado encauzar el inicio de curso. Además", comenta, "los abuelos se cansan, aunque no lo digan. Yo los dejaré con mis padres alguna semana, pero el resto del tiempo tengo que buscar otra opción". En muchos casos, sin embargo, económicamente no es viable otra alternativa.

La vuelta al cole llegará con los bolsillos resentidos

Tras el desembolso que suponen para las familias las vacaciones escolares, llega septiembre, un mes en el que los gastos no se aminoran, sino todo lo contrario. La vuelta al cole implica comprar libros, material, prendas y calzado, unos gastos que muchas familias afrontan con los bolsillos totalmente resentidos.

Las familias que el año pasado tuvieron que comprar todos los libros —por el cambio impuesto por la Ley Celaá— volverán a tener que comprarlos este año, ya que el año pasado se cambiaron los cursos impares y este los pares. "Es increíble que recaiga el gasto de nuevo en las mismas familias", protestan.