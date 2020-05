"Llevo desde el 14 de marzo sin ver a mi hijo, intento pensar que queda menos"

Hoy debería ser una jornada muy especial para Rosana Samprón. Su hijo, Dani, de 3 años, probablemente habría hecho un dibujo y comprado un regalo con su padre para dárselo con motivo del Día de la Madre. Pero esa felicitación solo podrá hacérsela a través de una videollamada. Hoy hace 50 días que esta enfermera de Lugo no ve a su hijo. “Nunca pasé esta celebración sin él y nunca estuve tanto tiempo separada de él”, asegura.

El 14 de marzo acordó con su marido, un ingeniero informático que está con teletrabajo, que lo mejor para el benjamín de la casa sería que pasase el confinamiento con unos familiares, en vez de con ellos para no correr el riesgo de contagio debido a la profesión de ella. “No fui a verlo ni una sola vez. Intento pensar que queda menos y que es lo mejor para él, porque si no me vengo abajo”, afirma.

El primer mes hablaban a diario por teléfono. Desde hace un par de semanas ya lo hacen a través de videollamadas. “Lo que más le gusta a Dani es que le enseñe su habitación y su pecera”, dice Rosa, que además indica que su hijo se ha percatado de que le ha reordenado esa estancia. Durante el confinamiento su hijo le ha enviado varios dibujos. En ellos se repite una imagen, él aparece separado de sus padres por una especie de muro. “Es algo que nos llama la atención. Eso lo estudié en psicología infantil durante el grado universitario y en cursos de formación”, explica esta enfermera.

"Fue duro pasar semanas separada de mis hijos, pero ya puedo visitarlos un rato"

El pasado 20 de marzo, en plena ebullición de la pandemia, Mónica Illanes y su pareja decidieron que sus hijos se fueran con él a vivir a Sober, donde residen los abuelos paternos de los niños. Ella se quedaría sola en el piso familiar de Monforte para protegerlos de un posible contagio. El motivo es que trabaja en la primera línea de fuego contra el virus, pues forma parte del equipo de limpieza del hospital comarcal.

“Fue muy duro pasar estas semanas separada de mis hijos, pero ahora ya puedo ir a verlos y estar con ellos un rato”, comenta Mónica. Mateo tiene tres años y su hermana Julia, dos. Ahora que el coronavirus parece haber perdido algo de fuelle, la madre puede permitirse hacerles visitas, siempre con la mascarilla puesta y siguiendo las recomendaciones de Sanidad. Los pequeños no lo han llevado del todo mal. “Están bien, aunque se empiezan a dar cuenta de lo que ocurre”, afirma Mónica.

Mateo y Julia continuarán en Sober una temporada y el siguiente paso será que vuelvan a compartir techo con su madre. “De momento seguirán allí, porque además están mejor en una casa con jardín que en un piso. A ver si en unos días puedo irme con ellos”, dice Mónica, que en el apartamento de Monforte toma las mismas medidas que si estuviera con sus hijos. “Al llegar del trabajo me ducho, desinfecto todo y lavo la ropa a más de 60 grados”, indica con el alivio de haber dado negativo en los test de coronavirus.

"La niña tiene miedo al vernos salir, pero le digo que estamos protegidos"

El personal del servicio de ayuda a domicilio trabaja a centímetros de las personas a las que atiende, por eso los equipos de protección son muy importantes. Natalí Dorado, que trabaja en el equipo del SAF del Concello de Burela, explica que para entrar en cada domicilio se equipa con un buzo, calzas, guantes, mascarilla y gafas o pantalla y una vez que termina su trabajo se lo saca todo y lo mete en una bolsa para la basura. “En cada casa se repite la operación”, dice, y tiene una media de tres o cuatro viviendas diarias con una estancia de dos horas. “Pasamos muchísimo calor y es muy incómodo trabajar con todo el equipo, pero es necesario y los usuarios están tranquilos”, reconoce.

Y cuando llega a casa, repite la operación con su ropa: se quita los zapatos en la entrada, mete la ropa en una bolsa para lavar y se ducha. Después desinfecta las llaves y el teléfono. Hasta ese momento no se acerca a su hija Dámaris, de 15 años. “Mi marido también trabaja y hace lo mismo al llegar”, dice. “La niña tiene miedo cuando nos vamos, pero yo la tranquilizo diciendo que estamos protegidos”, explica. “Es muy buena, pero está en una edad que no es ni adulta ni pequeña y ya se empieza a agobiar un poco. Ella ni siquiera saca al perro”, añade. Celebraron el cumpleaños de Dámaris el pasado día 6 de abril encerrados y el día de hoy también lo pasarán los tres juntos, “con una comida, como solíamos hacer siempre, aunque este año tenga que ser en casa”.

"Trabajo encantada y tengo suerte de poder adaptar el turno para cuidar a mi hija"

O. Estefanía L. es Policía Local en la capital lucense. Comparte profesión con su marido y afirma que la buena disposición de sus superiores a la hora de organizar los turnos, para que ambos no coincidan, ha sido clave para poder compaginar profesión y familia durante el estado de alarma. El día a día de Estefanía antes de la crisis sanitaria ya se dividía entre su trabajo y el cuidado de su hija Valle, de 12 años, por lo que la situación actual cambió más la forma que el fondo de su relación. “Nosotras siempre fuimos de hablar mucho y tenemos muy buena comunicación, pero ahora, al estar tanto tiempo en casa, compartimos más tareas”, apunta. Estefanía afirma que sale a trabajar “tranquila”, pero reconoce que la vuelta a casa impone respeto. “Asusta un poco pensar que puedas contagiar a la niña, por lo que extremas muchísimo las precauciones. Yo cuando llego a casa lavo todo a conciencia y no bajo la guardia. Ella sin embargo lo lleva muy bien. Sabe que su padre y yo adoramos nuestro trabajo y que ahora, más que nunca, lo hacemos encantados. Y eso es también lo que le intentamos inculcar a ella para cuando elija su profesión”, dice.

Valle echa de menos a sus amigas y sus partidos de baloncesto, pero su madre asegura que está “sorprendida” de su capacidad de adaptación durante el confinamiento. “Hace sus trabajos del colegio, ayuda en casa y no se queja”, afirma. Hoy se propuso una tarea extra: hacer un desayuno especial y merecido para su madre.

"Crío a mi hija sola y ahora concilio sobre la marcha"

Mónica es Policía Nacional en Lugo, un trabajo vocacional que compagina con su otra gran pasión: el cuidado de su hija María, de año y medio. Mónica decidió ser madre sola, una tarea difícil que se complicó con el estado de alarma. “La niña va a la guardería cuando yo trabajo, pero cerró y me quedé sin recursos. Mi jefe me dijo que lo primero era mi hija. Después la empresa de mi hermana hizo un Erte y ya pude contar con su ayuda. Voy conciliando sobre la marcha, ya que ahora mi trabajo es una prioridad. Me tocó trabajar el 11-M en Madrid y pensé que no viviría nada igual, pero esta situación, aunque distinta, es muy dura, y hay que hacer lo posible por ayudar”. Mónica reconoce que confinarse con su pequeña es “agotador”, pero disfruta cada minuto. “Empezó a andar en la guardería y me lo perdí. Ahora dijo sus primeras palabras en casa y fue emocionate. Hay que ver lo positivo”, concluye.

"Non sei como faría unha corentena cunha nena"

Marta Carballo es trabajadora del GES de Becerreá. Su marido es Guardia Civil. Los horarios y exigentes guardias de sus profesiones hicieron del apoyo familiar un requisito indispensable a la hora de decidir ser padres. En época de Covid-19, ese apoyo se mantuvo con más dificultad gracias a una sobrina. Los abuelos, de momento, no lo pueden dar. “Iso si, non sei como podería eu facer unha corentena, pecharme nun cuarto cunha nena de dous anos”, comenta. Es un pensamiento que no la abandona, dada la exposición de su trabajo. El confinamiento, para ella, no significa más tiempo. “Dende que tiven a pequena non volvín ver unha película”, afirma. “Se pos a lavadora tan quente vai encoller a roupa”, le dice a su hija mientras habla por teléfono, en esa conversación a dos bandas que domina tan bien, aún en la ansiedad del momento. “Que mundo lle deixaremos?”, esa es su preocupación.

"Como con el cole, tiramos de abuelos"

El cierre de los colegios y el estado de alarma hicieron que la farmacéutica vilalbesa Montse Currás y su familia se mudaran a casa de sus padres, en Santaballa. Su marido teletrabaja, pero hacerlo con dos niños pequeños, Mauro, de cinco años, y Candela, de uno, no es fácil, por lo que hicieron “como cuando hay cole: tirar de abuelos”. “El contacto lo íbamos a tener igual”, relata.

Por ello, es la única que sale de casa, para trabajar y hacer la compra, y extrema las precauciones porque es consciente de que “el riesgo cero no existe” y tiene “siempre el miedo de traer el virus a casa”.

Tras una primera semana “caótica” y “agobiante” en lo laboral, la situación se normalizó. “Ahora en la farmacia hay todas las medidas de seguridad y la gente, que al principio entró en pánico, está mucho más concienciada”, dice.

"Tratamos de facer máis cousas xuntas"

Isabel Armesto trabaja en un supermercado de Sarria y tiene una hija, Carla, de 14 años, una edad que hace un poco más fácil poder conciliar. “Como é maior non é un problema, é unha axuda”, señala la mujer, quien apunta que les cambió por completo la organización.

Trabajar en un negocio por el que cada día pasan decenas de clientes hace que tome muchas medidas de seguridad al llegar a su casa, como dejar todo en la entrada, desde el calzado hasta las llaves, y desinfectar. “Tomo moitas medidas, non sabes con quen estás relacionándote no supermercado”, explica.

Ante el confinamiento tratan de pasar el mayor tiempo posible juntas. “Agora tratamos de facer máis cousas as dúas, como preparar a comida, para pasar o máximo tempo xuntas. O tempo que estamos xuntas compartímolo de verdade”, señala.

"Mi regalo es poder estar con mi hijo"

“El miedo es venir a casa con el virus o llevarlo a mi centro de trabajo”. María Expósito tiene una preocupación doble. En casa le esperan su hijo Andrés y su marido y en el trabajo 128 personas mayores, que son grupo de riesgo, y casi medio centenar de empleados. Esta lucense es enfermera en el asilo de San Roque de Lugo.

Mantuvo durante semanas la distancia con su hijo, “ni besos, ni contacto físico”, dice, hasta que el jueves pasado le comunicaron que había dado negativa tanto su prueba como la de los residentes y del personal del geriátrico. Por eso considera que su “regalo” en este atípico Día de la Madre es poder pasarlo con su hijo.

No oculta su preocupación por cómo los residentes están pasando el confinamiento sin poder ver a su familia. “Están más tristes”, resume.