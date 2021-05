Los concellos de la Vía Künig retomarán las rutas este verano

Cinco de los concellos por donde pasa la Vía Künig se reunieron este lunes en As Nogais con representantes de la asociación cultural Vía Künig, que promueve la oficialización, por parte de la Xunta, de esta ruta jacobea. La cita se produjo por primera vez después de varios meses de pandemia y de la renovación del convenio de colaboración entre los ayuntamientos y el colectivo promotor de la iniciativa. Los participantes en la reunión fueron los alcaldes de Lugo, As Nogais, Becerreá, Baralla y O Corgo. Faltaron los de Pedrafita y Vega de Valcarce, en León, que también se unen a este proyecto pero que no acudieron a la cita. El regidor de As Nogais, Jesús Núñez, fue nombrado este lunes presidente de la comisión de seguimiento de este convenio.

La promoción de la ruta jacobea y la reclamación, mediante un estudio histórico, de la oficialización de esta vía por parte de la Xunta centraron la reunión, donde se acordó la recuperación de las rutas a pie por la Vía Künig de cara a este verano, en recorridos en grupo y por etapas.

Otro de los acuerdos fue la presentación de un estudio histórico a la Xunta el próximo otoño, entre los meses de octubre y noviembre, con el fin de conseguir que esta ruta jacobea sea declarada oficial. "Levamos ano e medio facendo este estudio, que vén respaldado con mapas antigos e documentación de peregrinos falecidos nos distintos concellos que quedaron rexistrados nos libros eclesiásticos das parroquias", explica Javier Gómez Vila, promotor de esta iniciativa y, desde este lunes, director técnico del proyecto.

La asociación también puso en marcha una web, www.viakunig.eu, con información sobre las etapas, mapas y la historia del monje alemán Hermann Künig de Vach, que elaboró en 1495 una guía con este camino recorrido por él.

Colegios y talleres de empleo

Los concellos y la asociación Vía Künig acordaron también promover esta ruta jacobea, de cara al próximo curso, en los colegios e institutos. En los centros de Primaria, se pretende hacer un concurso de dibujo. En los de Secundaria y Bachillerato, se hará un certamen de vídeo y fotos.



Obras. Otra iniciativa será la creación de talleres de empleo en los ayuntamientos pequeños para acometer tareas de limpieza y señalización —como en los tramos de Herrerías de Valcárcel a Pedrafita y Pedrafita-As Nogais— y la construcción de albergues, como el de O Cereixal, en Becerreá.