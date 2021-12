Concello y Xunta tratan de dar un acelerón a las obras de la Casa da Torre

Después de más de tres años de anuncios, proyectos, estudios de detalles, reproches y otras polémicas, la Xunta y el Concello de Lugo parecen dispuestos a sumar fuerzas para dar un empujón que acelere la rehabilitación de la Casa da Torre. Este edificio pegado a la muralla y con acceso al adarve debe albergar la escuela y la sede de la Asociación de Empresarios de la Hostelería y una oficina de turismo.

El primer impulso para ese acelerón fue la reunión entre técnicos de ambas administraciones que se celebró hace unos días. En la misma, la arquitecta que ha sido designada por el Concello para supervisar este proyecto aclaró a los representantes del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) los cambios y modificaciones que deben realizarse en el estudio de detalle ya presentado. La reunión, según informaron a este diario fuentes directas, se desarrolló en un ambiente de cordialidad y fue muy productiva.

Hay que tener en cuenta que la obra de rehabilitación de la Casa da Torre que llevará a cabo la Xunta fue adjudicada el 8 de enero de este año, por unos 500.000 euros. Sin embargo para que el Ayuntamiento conceda la licencia y el IGVS pueda comenzar la obra es necesaria la aprobación definitiva de ese estudio de detalle.

Previamente, según explicó la Delegación de la Xunta en Lugo, "el IGVS presentou todos os documentos, modificacións e trámites solicitados polo Concello", si bien "desde a solicitude de licenza de obra, realizada en xuño do 2020, pasaron máis de cinco meses ata que se obtivo resposta do Concello. De igual forma, unha vez que o Instituto Galego de Vivenda e Solo presentou o estudo de detalle, en febreiro deste ano, a resposta do Concello non chega ata finais de xullo, pedindo modificacións no estudo de detalle en base a un informe do servizo de arquitectura e máis cambios dacordo a outro informe do servizo de enxeñería, que non se aportou ata primeiros del mes de novembro".

En la actualidad, el Concello ha aceptado ampliar el plazo solicitado por el IGVS para presentar las nuevas modificaciones al estudio de detalle. Hay que recordar también que el año pasado el Concello reclamó al IGVS un nuevo estudio de detalle al considerar que la Casa da Torre reúne dos unidades de actuación. Es sobre este estudio sobre el que ahora se están dando pasos adelante.