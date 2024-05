Concello y Xunta negocian para desbloquear proyectos urbanísticos en Lugo

Proyectos urbanísticos en la capital lucense como los de las rehabilitaciones del Pazo de Dona Urraca y de la Casa Torre y la construcción de viviendas de promoción pública llevan años bloqueados. Concello de Lugo y Xunta de Galicia retomaron este lunes las negociaciones con el fin de que las obras avancen.

La alcaldesa Paula Alvarellos se reunió en la casa consistorial con el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto. En el encuentro estuvieron presentes técnicos de ambas administraciones.

Ambas partes coincidieron en que la reunión discurrió "nun ambiente de máxima colaboración" y que se comprometieron a "traballar de forma dilixente e desde a máxima discreción para alcanzar os obxectivos marcados".

Paula Alvarellos aseguró que esta reunión de trabajo técnico-política "resultou moi produtiva" porque se consiguió "avanzar en iniciativas moi importantes para a nosa cidade como son o convenio de Dona Urraca, a rehabilitación de Casa Torre e a permuta de parcelas en O Castiñeiro".

"A miña man sempre estará tendida para colaborar con todas as administracións co obxectivo de lograr a mellora do municipio. Estamos a traballar en todo aquilo que repercuta de forma positiva sobre a nosa cidade e sobre o conxunto da veciñanza e esta reunión é unha clara mostra diso", agregó la regidora local.

La alcaldesa explicó que el Concello de Lugo le ha ofrecido a la Xunta varios terrenos municipales para que evalúe su viabilidad como permuta por la parcela de O Castiñeiro, en donde tenía previsto construir viviendas de promoción pública, pero que desistió ante la oposición vecinal.

Mientras los proyectos del Pazo de Dona Urraca y de la Casa Torre están en distintas fases de tramitación administrativa, por lo que el Concello y la Xunta, junto al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), diseñaron una hoja de ruta conjunta para que avancen simultáneamente ambas iniciativas.

"Trátase de tres proxectos crave para Lugo que teñen que ver con aspectos estratéxicos do noso proxecto de cidade como son a rexeneración da Tinería e a permuta acordada no seu día para as parcelas do Castiñeiro coa que se evitou a concentración de vivenda de protección evitando así a saturación deste barrio en atención as demandas veciñais", precisó Paula Alvarellos.

Xunta

Javier Arias, que coincidió en que la reunión discurió en un "clima de cordialidade", solicitó la "colaboración" del Concello de Lugo para los proyectos de creación de vivienda pública.

Así hizo hincapié en la necesaria permuta de parcelas para poder llevar a cabo la promoción de más de medio centenar de viviendas públicas que estaba prevista en O Castiñeiro, con un presupuesto de 7,8 millones de euros.