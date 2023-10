Concello y Xunta exhiben señales de acercamiento para dar salida al PXOM

Las administraciones local y autonómica empezaron este viernes a mostrar algunas señales de acercamiento de cara a solucionar la complicada situación creada por el retraso en el registro del PXOM y el gobierno local explicó que recibió toda la documentación que había solicitado a la Xunta.

Se trata, en esencia, de los informes técnicos elaborados por la Confederación Hidrográfica del Miño Sil tras la aprobación del documento urbanístico en el pleno.

Con esa documentación ya en su poder, el departamento municipal de Urbanismo propuso una fecha para una reunión conjunta entre Ayuntamiento y Xunta de cara a abordar la "entrada en vigor" del plan urbanístico.

La situación de impass en la aplicación del cinco por ciento pendiente del PXOM ha generado en los últimos días un terremoto político, con fuertes enfrentamientos. Sin embargo, en ámbitos de las administraciones ya se habla de rebajar tensiones y se apunta a la idea de que la raíz del problema no es en realidad política, sino que deriva de posiciones técnicas.

En el fondo del debate sigue estando si la aprobación del documento por parte del Concello estaba condicionada y, por tanto, dependía de que los informes hidrológicos fueran favorables. El gobierno local rechaza esa hipótesis y sigue defendiendo que la Xunta debería haber registrado el documento para permitir su entrada en vigor, sin necesidad de requerir aprobación de la CHMS.

El hecho de que el plan siga sin ser aplicado tiene importantes repercusiones económicas y en estos momentos las administraciones ponen el foco en la idea de solucionar la situación.

No obstante, el debate político sigue vivo y, pese a que parece encauzado el camino para que, después de dos semanas, Xunta y Concello se sienten a hablar, la polémica continuó este viernes, cuando el PP local mostró el justificante de que la vicepresidenta de la Xunta había escrito el lunes a la alcaldesa para pedirle una entrevista. El gobierno local esgrimió a continuación otro según el cual la carta no entró en el Concello hasta este miércoles.

En todo caso, las administraciones parecen haber encontrado el camino hacia un primer encuentro de trabajo, que se podría celebrar la próxima semana. La Xunta propuso que haya participación de técnicos y de políticos.

El PP de Lugo, por su parte, defendió, en la reunión de su junta directiva, que "co PXOM non queremos debate político, debe primar a verdade". La formación que dirige Elena Candia añadió que "traballaremos para que así sexa e actuaremos co máximo rigor".