Lugo valora reforzar la restricción de coches al centro por la Rúa do Teatro

El Concello de Lugo analiza la manera de mejorar el control de los coches que acceden al casco histórico, donde se llevan a cabo tres grandes obras de peatonalización, para evitar que entren vehículos que no tienen necesidad de hacerlo.

Una de las medidas que están sobre la mesa es la colocación de señales claras y bien visibles en la Ronda da Muralla antes de la Rúa do Teatro prohibiendo el acceso por esta a conductores que no sean residentes del centro, taxis, vehículos de carga y descarga y de emergencia y usuarios de párkings. La prohibición ya existe, pero está al inicio de la Rúa do Teatro y es poco visible.

Esta es la calle por donde entra más tráfico al centro desde que en el mes de mayo se cerró la entrada por la Rúa Montevideo. Desde ese momento, el otro acceso que hay al casco histórico es por la Rúa Nova, desde la Ronda da Muralla, pero es la entrada por Teatro la que está dando lugar a mayores problemas de circulación y de seguridad para los peatones. Por la Rúa Nova el tráfico no está restringido.

La situación en Teatro es especialmente complicada desde finales de julio, cuando empezó la obra de esta calle. Se dejó solo un carril de circulación, de subida hacia Santo Domingo, y la salida se habilitó por San Marcos, calle peatonal, y San Fernando, zona que también está en obras.

La convivencia de coches y de peatones es especialmente difícil en San Marcos, donde además el pavimento está sufriendo mucho. Aunque en mucha menor medida que al principio, sigue habiendo conductores despistados que entran por la Rúa do Teatro hasta Santo Domingo –para dejar o recoger gente, por ejemplo–, sin saber que el giro en este lugar ya no es posible, porque la plaza está en obras y porque no se puede bajar por Teatro para volver a salir a la Ronda. La consecuencia es que la circulación se complica más de lo que resulta imprescindible en Santo Domingo y que San Marcos recibe más tráfico.

La situación preocupa mucho a los vecinos y a los comerciantes y en la reunión que los representantes de la Asociación de Veciños Centro de Lugo mantuvieron con la alcaldesa, Lara Méndez, hace unos días, la regidora se comprometió a analizar la situación.

En los días siguientes ya hubo más Policía Local en la zona de obras, en el entorno de los colegios Quiroga Ballesteros y La Milagrosa y en otros puntos del centro, pero está previsto que la vigilancia policial siga intensificándose. Especialmente de cara a diciembre, a la campaña comercial de Navidad y al periodo vacacional, cuando hay mucho más movimiento en las calles.

El gobierno local también se comprometió con los vecinos a revisar la señalización en las obras. En algunos lugares es confusa –hay mucha información en una misma señal, por ejemplo– y en otros es poco visible.

Los circuitos de tráfico que han tenido que habilitarse de forma temporal por las obras en el centro, así como la señalización de los itinerarios y de las propias obras, son diseñados desde el servicio de Enxeñaría del Concello, en coordinación con las empresas que hacen los trabajos. Y son estas quienes se ocupan de encargar y de colocar las señales en las calles.