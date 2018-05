El Concello tiene sin informar casi 30 licencias solicitadas hace ya tres años

Un total de 27 licencias urbanísticas solicitadas en el año 2015 no han sido informadas por los técnicos municipales tres años después. Esto quiere decir que todavía no se han revisado esos expedientes, no se ha dado el primer paso en el camino de su resolución en todo este tiempo. Si se observa el número de los que están en esa situación, tanto en obra mayor como menor, desde ese año hasta el actual, ascienden a 420. Si, además, se incluyen también aquellos en los que sí se ha notificado algo al solicitante, pero aún no se han resuelto, 573.

"Tres de cada catro licenzas sen resolver están pendentes de informe municipal polo que neste caso o retraso é achacable ao atasco municipal na concesión de licenzas. Só o resto, 153 casos, foron revisadas e detectáronse deficiencias, polo que están pendentes de que o solicitante subsane ou aporte nova documentación", concluye Ciudadanos, grupo que, en el pleno de este jueves, presentará su petición de que se ponga en marcha la gestión unificada de licencias como instrumento para agilizar los procedimientos. El grupo del que es portavoz Olga Louzao también reclamará la aprobación de una ordenanza de tramitación de licencias que incluya todos los procedimientos o que se avance en su digitalización.

Lo cierto es que los problemas de personal para la tramitación de licencias son evidentes y más acuciantes en los últimos ejercicios. De las 116 de obra mayor solicitadas este año, solo se resolvieron 12, según datos a 9 de mayo. De las 354 de 2017, solo 196, algo que el gobierno municipal achaca a un cambio en la Lei do Solo.

Por su parte, el PP acusó este lunes al gobierno de Lara Méndez de bloquear unos 39 millones de euros de inversión privada. Tomando como referencia las 302 solicitudes de licencia de obra mayor, de los años entre el 2015 y el actual, sobre las que no se ha informado y la media de los costes de construcción los populares hacen esos cálculos.

"O primeiro lastre do bloqueo das licencas é que se frean as contratacións directas relacionadas con gremios vinculados ao sector da construción; en segundo lugar, afecta ás empresas e negocios vinculados coa equipación. O terceiro lastre é o que repercute sobre o emprego indirecto xa que dentro dos expedientes pendentes de resolución hai casos de ampliación de empresas, novos negocios, ampliacións de naves", concluye el portavoz popular Antonio Ameijide.

Tanto PP como Cs denuncian también otro aspecto económico de este retraso de las licencias. Ameijide recuerda que esos tres centenares de licencias paralizadas impiden que se hayan ingresado hata 1,5 millones de euros por el abono de esas liquidaciones. "Pola neglixencia da alcaldesa os lucenses non podemos disfrutar deste investimento en melloras de servizos", dijo Ameijide.

Por su parte, Olga Louzao recordó que los ingresos municipales por licencias fueron el año pasado de 1,6 millones, lo que supone 100.000 euros más que los del ejercicio anterior, pero "150.000 euros menos que no primeiro ano de mandato".

También el PP defenderá en el pleno de este jueves una proposición relativa a la agilización de los plazos de resolución de las licencias urbanísticas, reforzando el servicio de arquitectura y los departamentos implicados en la tramitación de licencias.