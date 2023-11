El Concello tendrá que reponer en su puesto a la jefa de personal tras agotar la vía judicial

Casi cuatro años después de que la junta de gobierno local acordase el cese de Marta López como jefa del servicio de personal, el Concello de Lugo tendrá que reponerla en ese puesto, una vez que ha agotado la vía judicial.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no ha admitido el recurso de casación autonómico del Ayuntamiento contra el fallo de este órgano que desestimó el de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia que declaraba el derecho de esta funcionaria "a no ser removida de su puesto de trabajo de jefa del servicio de personal del Concello de Lugo y a ser repuesta en el mismo". Contra este auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG ya no cabe recurso alguno, de ahí que la funcionaria tenga que ser reincorporada al puesto que ocupaba.

El Concello cesó en su día a Marta López aduciendo que la gestión de personal que llevaba a cabo era «inexistente» y que la realizaba de forma "inxustificada", entre otros calificativos.

El máximo órgano del poder judicial en Galicia ha inadmitido el recurso de casación del Ayuntamiento porque considera que tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda responde a "un análisis fáctico" y no a una cuestión de interpretación jurídica. El TSXG recuerda que ambos fallos judiciales consideran que la motivación de la resolución administrativa "no era suficiente" para acreditar el cese de Marta López.

Este tribunal señala que en el caso de un funcionario que accedió a su puesto por concurso, como sucede en este caso, solo puede ser removido del mismo por el "cumplimiento inadecuado de las funciones atribuidas al puesto o rendimiento insuficiente que impida realizar con eficacia dichas funciones", lo que a su juicio no se ha acreditado.

Tanto en la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo como en la del TSXG contra el recurso de apelación se recuerda que en el juicio por este caso declaró el que fuera secretario municipal entre 2011 y 2016 que aseguró que el trabajo desempeñado por esta funcionaria fue "correcto", que existía "buena gestión" y que "todos los expedientes tenían sus informes". Además la jefa de personal probó, según recogen ambos fallos judiciales, los "notables esfuerzos" que realizó para impulsar la aprobación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Concello de Lugo.

Apunta asimismo que el Ayuntamiento no pudo concretar los perjuicios que le pudo causar esa gestión ni las actuaciones que puso en marcha a raíz de su cese para "subsanar o enmendar la incorrecta o inadecuada actividad efectuada por quien era la jefa de personal".