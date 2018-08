El Concello de Lugo ya superó en un 40% las horas extras previstas para todo 2018

El Concello de Lugo lleva gastados a estas alturas del año 550.000 euros en horas extraordinarias y gratificaciones a su personal, un 40% más de lo que tenía previsto para todo el ejercicio (335.000 euros). El pago de refuerzos fue en aumento en los últimos años y se disparó en 2018. La principal razón es que el gobierno local suprimió la limitación de horas extras que había antes (70 al año) y aumentó el valor de la hora. Antes esta valía el 40% de la hora ordinaria y desde septiembre del año pasado cuesta el doble.

Los cambios en las horas extras fueron recurridos al juzgado por la CIG y el contencioso los anuló, pero el Concello recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y mientras tanto sigue pagando con el nuevo cálculo.

Detrás del gran aumento de horas extras hay otros factores. Uno es la escasez de personal que hay en muchos departamentos, fruto de jubilaciones y bajas diversas y de años sin convocatorias de empleo, en algunos casos por las restricciones a la contratación que estableció el Gobierno central y en otros por la deficitaria política y gestión de personal que hubo en el Concello en la última década.

El gobierno local admitía hace unas semanas que va a seguir reforzando los servicios municipales con horas extras, sobre todo en épocas vacacionales o para agilizar la tramitación de pliegos de contratos. "Hai moitos proxectos pendentes que requiren o traballo dos técnicos e non imos esconder que as plantillas non están completas", afirmaba el portavoz del gobierno. Los problemas de personal llevan tiempo lastrando la gestión municipal y en el horizonte están las elecciones municipales. Con todo, el gobierno asegura que tiene en marcha diferentes procesos para la contratación de unos 40 trabajadores para reforzar diferentes servicios.

El Concello es la única administración pública de la capital lucense en la que los trabajadores no fichan

La falta de control horario tampoco favorece la contención de las horas extras. Cs apunta que algunos funcionarios no cumplen con su horario ordinario o ralentizan el trabajo para poder cobrar extras. El Concello es la única administración pública de Lugo donde los trabajadores no fichan, a pesar de que el sistema para hacerlo lleva una década instalado. En otros casos, los refuerzos son fruto de las presiones de algunos sectores de la plantilla cuyos servicios son cruciales para el funcionamiento y la seguridad de la ciudad.

En algunos casos, las gratificaciones no son económicas, sino con días de descanso, pero el perjuicio es similar.

Solución

Ofertas de empleo que tardan



Tras tres años sin ofertas públicas de empleo, en 2015 se empezaron a probar Opes, pero los procesos selectivos están tardando en llegar y hay servicios muy precarios, como bomberos, aguas, cementerio o los eléctricos, entre otros. La Ope de 2018 prevé 32 plazas.



RPT

El gobierno también trabaja en la revisión de la plantilla, pero arrastra problemas en el área de personal. Para atajarlos fichó a un nuevo director de recursos humanos.