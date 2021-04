El Concello suma el apoyo de la Xunta para financiar el nuevo polideportivo

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, mantuvieron este jueves una reunión para abordar la situación de los diferentes asuntos del Concello relacionados con el deporte. De este encuentro, según confirmaron ambos participantes, salió el compromiso de la Xunta con la financiación de nuevo polideportivo multifuncional que está previsto construir en el entorno de Infanta Elena y el barrio ecológico que el gobierno local desarrolla en la zona de A Garaballa.

Según explicó el Concello, la alcaldesa se entrevistó con el secretario xeral para o Deporte "para presentarlle o proxecto Lugo Sport Life, un polideportivo de liñas contemporáneas no que —compartindo moitas das premisas do edificio Impulso Verde— a madeira será protagonista tanto na fachada como na estrutura xa que a sostibilidade e o aforro enerxético serán dous dos seus piares construtivos".

Méndez informó a José Ramón Lete de que la nueva infraestructura estará situada en la rúa Veiga Grande, frente al centro comercial As Termas. Su especial configuración, le explicó, "conferirá gran versatilidade ao recinto á hora de ofrecer distintos espectáculos xa que, segundo a modalidade da que se trate permitirá recolocar o mobiliario para aumentar ou diminuír a súa capacidade co fin de acoller calquera tipo evento".

Pero el objetivo principal de Lara Méndez era, en consonancia con los acuerdos tomados por unanimidad en el pleno, "solicitarlle á Xunta a súa colaboración económica para sufragar o custo do pavillón, que ten un orzamento estimado de 2.940.000 euros" y quiso "agradecerlle a Lete Lasa a receptividade amosada a esta proposta". Según el Concello, "ambos dirixentes coincidiron na necesidade de sumar esforzos na consecución deste tipo de proxectos, con alcance para toda a comunidade".

Lete destacó el hecho de que el nuevo polideportivo fuera un proyecto apoyado en el pleno incluso por el PP

Este mismo espíritu de colaboración marcó también el análisis de la reunión por parte de la Secretaría Xeral para o Deporte: "Ambos mandatarios", explicó este departamento autonómico, "comezaron a planificar novas actuacións de cara ao futuro para mellorar a realidade deportiva da cidade de Lugo. Entre estas actuacións, a alcaldesa lucense presentou un proxecto para levar a cabo un polideportivo polivalente para a práctica deportiva e competicións de fútbol sala, baloncesto, balonmán, minibasket, voleibol, bádminton, ximnasia rítmica e outros deportes de interior. Cómpre salientar que o grupo municipal do Partido Popular levou ao pleno do Concello de Lugo unha proposición relativa á construción deste pavillón deportivo multidisciplinar que foi aprobada por unanimidade. A Xunta de Galicia xa traballa na súa adhesión ao proxecto".

Otro de los asuntos principales que se trató en esta reunión entre Concello y Xunta fue el del pabellón deportivo de la Oje y de la ansiada rehabilitación de la que se lleva años hablando. Esta instalación situada en pleno centro de Lugo es propiedad en parte de la Xunta, pero otra parte es propiedad privada. Pese a que el grado de acuerdo para afrontar esta rehabilitación no fue el alcanzado con el nuevo polideportivo, ambas administraciones coincidieron en que "é importante reactivar o funcionamento dunha instalación deportiva de primeiro nivel situada no corazón do casco vello para adecuala ás necesidades dos cidadáns e ofrecer un espazo optimizado para os clubs da capital".

La Diputación, siguiente objetivo

La alcaldesa, Lara Méndez, explicó que tras la reunión de este jueves con la Xunta, lo siguiente será llamar este mismo viernes a la puerta de la Diputación Provincial para que también colabore en la financiación del polideportivo. "Debe ser un traballo conxunto para dar resposta ás demandas da veciñanza creando dotacións modernas, versátiles, polo que, o vindeiro venres, acudiremos igualmente á Deputación para instar a colaborar economicamente", anunció Méndez.