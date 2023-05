El Concello revitalizará A Milagrosa con actividades lúdicas y culturales

El Ayuntamiento pondrá en marcha, durante el segundo, tercero y cuarto fin de semana de este mes, una serie de actividades culturales y lúdicas en A Milagrosa con el objetivo de impulsar el comercio y la hostelería del barrio, según anunció el jueves la alcaldesa, Lara Méndez.

Entre las propuestas -consensuadas con las asociaciones- figuran actividades deportivas, musicales y de baile, magia, cuentacuentos, talleres, pasacalles y un desfile de moda.

Esta campaña servirá, dijo la alcaldesa, para poner en valor tanto la atención que se dispensa como la calidad de los productos que se ofrecen, tanto en el comercio como en la hostelería, frente a otros mensajes que tratan de asimiliar este entorno a una situación permanente de marginalidad y conflictividad social.

"Neste momento, no que dende o Concello estamos a impulsar a rexeneración arquitectónica do parque inmobiliario e dos espazos públicos, cremos que tamén resulta importante acompañar estas accións con outras a pé de rúa que reivindiquen a confianza nos establecementos da zona", señaló.

Méndez -que estuvo acompañada por la edil de Cohesión Social, Ana González Abelleira, y por el de Xuventude e Deportes, Mauricio Repetto, compartió un desayuno de negocios con el empresariado de A Milagrosa al que desgranó algunas de las propuestas que se encuadran dentro de la nueva campaña de dinamización. "Seguindo o ronsel da estratexia Localmente Lucense, trataremos de amenizar -desde a tarde dos venres- o segundo, terceiro e cuarto fins de semana deste mes cunha ampla programación para todos os públicos que inclúe actividades deportivas, espectáculos musicais e exhibicións de baile, obradoiros infantís, contacontos, pasarrúas, sesións de DJ, maxia e mesmo un desfile de moda", explicó la alcaldesa.

La iniciativa contará, además, con una mascota propia: A Milagrosiña, que será uno de los ejes de este plan de dinamización. Una simpática hada cuyo hallazgo en los establecimientos participantes será llave para ganar vales de compra.

"Estamos seguros de que quen veña poderá comprobar por si mesmos que a esencia da Milagrosa non se perdeu e que este enclave mantén intactas todas as súas bondades, desde unha comunidade unida ata a variedade gastronómica das cafeterías e restaurantes, a excelencia dos produtos autóctonos que se poden adquirir nas tendas de alimentación ou a variedade e a orixinalidade das mercadurías que se comercializan no resto dos negocios", sostuvo Lara Méndez.

La regidora avanzó que, en los próximos días, se darán a conocer los eventos que se desarrollarán a partir del día 12, fecha que se escogió como inicio de la programación para no interferir con la celebración, este fin de semana, de la feria de San Isidro.