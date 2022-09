El Concello retomará los itinerarios escolares en dos colegios más

El Concello volverá a implantar los itinerarios escolares Vieiros Seguros este nuevo curso, tras la experiencia positiva del año pasado cuando se puso en marcha esta iniciativa en el Ceip Albeiros. La idea es ampliar el proyecto a dos centros educativos más: uno, ubicado en el centro (se estima que podría ser Franciscanos, dado que ya se hicieron ensayos al respecto el año pasado), y otro, al sur de la capital lucense (uno de los candidatos sería el Rosalía de Castro).

Los itinerarios escolares se pondrán en marcha en octubre, una vez que finalicen las fiestas de San Froilán. El objetivo es garantizar la seguridad vial de los alumnos -que caminarían hacia el colegio supervisados por un monitor- y, de paso, contribuir a que se produzcan menos retenciones de tráfico en torno a las horas de entrada y salida de los colegios y a que se reduzcan, consecuentemente, las emisiones de dióxido de carbono.

CONSERJES. Por otra parte, el Concello aseguró este que no habrá ningún problema de personal de conserjería en los colegios de la ciudad y que estos podrán abrir y cerrar a partir de este jueves, día de inicio del curso escolar, con normalidad. "En ningún caso vai faltar persoal e así se informou aos colexios", afirmó el Ejecutivo local después de que la directora del Rosalía de Castro, Loli Castro, amenazase con no abrir el centro si no disponía hoy de conserje.

Los colegios con falta de conserjes son, además del Rosalía (por jubilación), el Illa Verde, donde el ordenanza está de baja, y el de Paradai, donde la ausencia se debe a una incapacidad. En principio, se cubrirán las plazas con ordenanzas de otras dependencias. Entre tanto, Loli Castro arremetió contra el Concello por la falta de respuesta. A última hora, se enviará a una persona a abrir y cerrar el centro, pero lo ve insuficiente. "La labor de un conserje va mucho más allá de abrir y cerrar", dijo, al tiempo que advirtió que el curso arranca sin que el Concello haya limpiado los patios de los colegios.

A su vez, Ciudadanos pide dimisiones «si no abre el Rosalía», dijo su portavoz, Olga Louzao, que recordó que su grupo advirtió de este problema en marzo y mayo a la vez que afea que las listas de contratación no funcionen.