O Concello retoma a campaña 'O noso Mercado é un agasallo' na Praza de Abastos e o Mercado

A concelleira da área de Participación e Servizos á veciñanza, Cristina López, anunciou que o Concello de Lugo retoma a campaña O noso mercado é un agasallo para incentivar o consumo na Praza de Abastos e o Mercado Municipal e destacar a importancia de consumir produtos de proximidade no comercio local, especialmente durante a campaña de Nadal. A campaña de Nadal na praza e no Mercado comezará mañá, 15 de novembro, a partir das 18:30, co acto de acendido das luces de Nadal da instalación.

Cristina López afirmou que "todas as persoas que realicen compras por valor de 40 euros ou máis nos distintos postos da praza recibirán un agasallo", e lembrou que "só na primeira mañá desta campaña o ano pasado, os distintos postos da praza facturaron máis de 16.000 euros". Este ano, a promoción terá lugar os días 18 e 25 de novembro, 2, 9, 16, 23 e 30 de decembro.

A área de Participación habilitará un posto durante os días de promoción no horario de apertura da Praza para que todas as persoas poidan achegarse cos tiques dos distintos postos da Praza e do Mercado e canxealos polos agasallos que se entreguen ese día, entre os que destacan varios deseños de bolsas reutilizábeis serigrafiadas cos cadros gañadores do certame de Pintura Rápida ou material promocional da Praza e do Mercado.