El Concello retoca la RPT para que nadie pierda dinero y sellar así la paz sindical

La nueva Relación de Puestos de Trabajo (RTP) del Concello que encargó el gobierno local tras el rechazo generado entre parte de la plantilla por la propuesta presentada durante el anterior mandato introduce cambios en el documento con el objetivo de sellar la paz con todos los sindicatos y evitar que haya trabajadores que lleguen a perder dinero a final de año por la reducción de la productividad para compensar la reforma del complemento específico.

Según pudo saber este periódico, el nuevo documento compensará con la partida de productividad aquellos casos en los que la nueva puntuación del puesto de trabajo perjudicaba a algunos de ellos y también se introducirán criterios objetivos que antes no se valoraban, como puede ser la incompatibilidad con otros trabajos o el tipo de jornada, ya sea partida o discontinua.

Los cambios no supondrán sin embargo un incremento sustancial del presupuesto total destinado al personal, dado que la nueva RPT amortiza aquellas plazas que ya no existen y cuyas partidas se podrán reutilizar.

Los retoques que sufrirán los puestos de trabajo no impedirán tampoco que se mantengan las subidas salariales más cuantiosas y que beneficiaban a la plantilla de la Policía Local y los bomberos. De hecho, algunos de ellos incluso ven mejorada su puntuación con la nueva valoración, en la que se priman la penosidad o la peligrosidad, unas características que además también se le van a reconocer a puestos de trabajo de oficina, como pueden ser aquellos en los que hay atención al público o a colectivos desfavorecidos.

La nueva RPT pretende jubilar una regulación que data de 2006 y que, según consta en la memoria del documento, está "obsoleta"

Sin embargo, el grado máximo en esta puntuación se mantiene para bomberos y policías. Además, los agentes a turnos no verán modificada su semana laboral, que continuará siendo de 25,5 horas, en lugar de las 37,5 del resto de trabajadores municipales.

Los aumentos salariales que en la propuesta anterior de RPT beneficiaban a los cuerpos del área de protección de la comunidad fueron en parte el detonante de las protestas de trabajadores y sindicatos que consideraban que el documento olvidaba a otros empleados públicos. De hecho, esa conflictividad laboral llegó a provocar episodios de enfrentamientos personales entre trabajadores que se suavizaron tras la decisión del anterior gobierno local de paralizar la tramitación y encargar un nuevo documento que ahora acaba de ver la luz.

UNA REGULACIÓN DE 2006. La nueva RPT pretende jubilar una regulación que data de 2006 y que, según consta en la memoria del documento, está "obsoleta e non reflexa a totalidade dos postos de traballo nos que realmente se estrutura o Concello de Lugo". También se cree urgente la reforma en base a las sentencias judiciales y los informes de los habilitados nacionales que consideran que existe "un distanciamento tanto da plantilla orgánica como da orzamentaria respecto da RPT, o que convirte esta última nun instrumento que non obedece á realidade por non recoller todos os postos existentes".

También se advierte de que no se contempla un aumento salarial lineal de todos los trabajadores si no que se trata de "unha corrección técnica produto dunha valoración obxectiva do complemento de destino e específico mediante un sistema de valoración de puntos". Además, la RPT se plantea como un documento abierto susceptible de nuevas reformas.