El Concello retiró árboles en el puente romano al recibir nuevas competencias

Operarios del Concello de Lugo, con el apoyo de Protección Civil, retiraron el jueves tres árboles y algunas ramas que fueron arrastrados por la corriente en invierno y quedaron atascados en el puente romano. Los trabajos se realizaron aprovechando que el caudal va bajo y sirvieron para sacar del río algún otro residuo, como un bolardo.

La operación fue coordinada por la concejalía de medio ambiente, que dirige el socialista Álvaro Santos. Los trabajos comenzaron a primera hora de la mañana y se utilizó un camión grúa y dos equipos técnicos (cinco trabajadores en total) para agilizarlos y que supusiera las menos molestias posibles. Concluyeron a las doce de la mañana.

Este tipo de limpieza era realizada hasta ahora por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), aunque en algunos momentos y zonas concretas el Concello también actuaba. En verano, por ejemplo, los socorristas contratados por la administración local para vigilar el río retiraban -y siguen haciéndolo- residuos sólidos urbanos que llegan al río. En el puente de Meilán, en las inmediaciones de la potabilizadora, también es habitual que el Concello retire árboles para que no dañen la estructura.

Sin embargo, la responsabilidad municipal en la limpieza de los cauces ha aumentado a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 2017, que dictamina que la "limpieza ordinaria" de los tramos urbanos de los ríos corresponde a "las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo".

Según la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en realidad esa responsabilidad ya está recogida de esa manera en la Ley del Plan Hidrológico Nacional y el Supremo no hace más que interpretar la norma, aunque en muchos casos en la práctica asumía los trabajos el organismo de cuenca. Era así en el caso del tramo urbano del Miño en la capital, donde, tradicionalmente, el peso de las actuaciones lo llevaba la Confederación. En algunos casos no con la celeridad deseada. En la primavera de 2015 fueron los piragüistas los que se encargaron de retirar troncos que estaban atascados en el puente romano para poder llevar a cabo una competición. Entonces, los deportistas intervinieron tras varias semanas sin que la CHMS actuara e incluso tras una denuncia al Seprona. En esa época, el organismo de cuenca tenía cinco operarios para cuidar de 7.300 kilómetros de río y, aunque periódicamente se contratan trabajos a empresas, el personal no siempre es suficiente para atender la extensa red fluvial.

Cinco operarios trabajaron durante cuatro horas con un camión grúa coordinados por Protección Civil y Medio Ambiente

Por esa razón, desde el organismo que dirige el socialista José Antonio Quiroga, el jueves se precisaba que la Confederación Hidrográfica "colaborase con todos los ayuntamientos. A veces lo harán ellos y otras nosotros, depende de dónde estemos trabajando en ese momento y de la urgencia de la actuación. En este caso y en todos, si el concello puede ejecutarlo, debe hacerlo".

Es así en el territorio que depende de las confederaciones hidrográficas estatales, porque para la demarcación Galicia-Costa, que depende de la Xunta y que excluye a la provincia de Ourense y al interior de Pontevedra y Lugo, el Gobierno gallego aprobó unas directrices para la conservación fluvial y definió en un mapa los tramos de ríos que debe limpiar la administración autonómica y los que competen a los ayuntamientos por tratarse de zonas más urbanizadas.

La Xunta dio ese paso a principios de este año, tras la sentencia del Supremo y de la riada de Viveiro que provocó el fallecimiento de una mujer.

Al mismo tiempo que el Concello actuaba en el puente romano, la Confederación Hidrográfica actuaba unos metros más arriba, en el paseo del Miño, donde retiró algún árbol. Esta primavera, el organismo realizó una tala importante en el tramo alto del río, desde la escuela de piragüismo hacia la potabilizadora, donde retiró unos 40 árboles que estaban muertos o decrépitos.