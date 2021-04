O Concello retira restos antigos do cemiterio para a construcción de novas sepulturas

A concelleira de Participación, Cristina López, visitou o Cemiterio Municipal onde se está a levar a cabo a retirada de restos antigos, que datan de finais dos anos 80 e comezos dos 90, procedentes de enterramentos sociais. "Serán almacenados seguindo os protocolos habituais do cemiterio para este tipo de casos", explicou López.

Os traballos consisten na escavación do terreo e a reciclaxe do que queda das caixas, ademais do desprazamento dos restos cadavéricos, que serán colocados en bolsas de restos e almacenaranse na zona habilitada a tal efecto no camposanto. En total, trasladaranse os restos de 32 persoas, 18 mulleres e 14 homes.

A área de participación investiu 8.894,62 euros na realización destes traballos, que teñen unha duración prevista de unha semana. Cristina López afirmou que "desde a área de Participación traballamos en mellorar o Cemiterio Municipal, un dos poucos de xestión totalmente pública", e afirmou que "estamos a planificar a ampliación da zona antiga, construíndo novas sepulturas nas zonas sen urbanizar, entre as que se atopa a antiga zona de enterramentos sociais".