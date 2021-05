El Ayuntamiento de Lugo replicó este sábado las declaraciones efectuadas por el concejal de Ciudadanos Juan Vidal-Pardo sobre la paralización de las obras de urbanización de As Saamasas, en las cuales acusaba al responsable de sostenibilidad urbana, Álvaro Santos, de "actuar de forma caciquil y torticera contra las casi 80 familias propietarias de suelo".

Álvaro Santos le recuerda a Vidal-Pardo que la paralización de As Saamasas deriva de que no se ajustan al proyecto de urbanización aprobado, ya que incumple uno de los condicionantes, al no estar autorizada por la CHMS.

El responsable de sostenibilidad asegura que se les explicó a todos los concejales de la oposición los criterios de interpretación de las rasantes, que Vidal-Pardo mezcla con la paralización.

En cuanto a la paralización, el concejal aseveró que se rige por el principio del "rigor, rigor y más rigor", y aclaró que la obra de As Saamasas podrá continuar en cuanto justifiquen que cumplen con todas las normas y permisos.